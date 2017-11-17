港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指反彈187點；納指創收市新高。港股昨日回升167點後，今早進一步創近十年高。騰訊(00700)和內銀領漲大市，不過焦點半新股易鑫集團(02858)逆市創新低。

恒指今早高開195點，開市後飆升323點，見29341點創近十年新高，其後急縮，升幅一度收窄至157點，見29175點半日低，之後回勇升逾200點。恒指中午收報29250點，升231點或0.8%，大市成交額660.91億元。

國企指數報11663點，升129點或1.1%。

A股半日低收，滬指跌0.55%；深成指跌0.76%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見401.6元創新高，半日升2.2%；友邦(01299)升1%；建行(00939)和工行(01398)升約3%；中行(03988)升1.3%；平保(02318)見80.25元創新高，半日升1.3%；聯通(00762)升2.1%。相反，九倉(00004)分派九倉置業(01997)昨日除淨，今早挫4.1%，報25.8元，為上午表現最差藍籌；國壽(02628)跌0.2%；萬洲(00288)跌1.9%；旺旺(00151)跌1.3%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)創新高，科技股普遍造好，長飛(06869)創新高，半日升9.3%；比亞迪電子(00285)升1.4%；ASM太平洋(00522)升1.4%；連跌3日的中芯國際(00981)半日回升1.6%；瑞聲(02018)升0.9%；藍籌新貴舜宇(02382)升1.1%。焦點半新股偏軟，易鑫集團(02858)今早先高後低，曾跌3.2%，見7.86元創新低，半日跌2.7%；閱文(00772)跌0.1%；雷蛇(01337)跌1.1%；眾安(06060)跌0.6%。

醫藥股：多股創新高，中國生物製藥(01177)創上市新高，半日升3.4%；石藥(01093)破頂，半日升1.5%；石四藥(02005)創逾3年高，半日升5.4%。另外，藥明生物(02269)升2.5%；復星醫藥(02196)升2.2%；和美醫療(01509)升1.7%。相反，華潤醫藥(03320)創新高後，半日跌2.3%；中國中藥(00570)跌0.2%，暫時連跌第8日。

焦點股份

百富環球(00327)：曾逆市挫12.1%創逾3年半低，半日跌10.9%，成交額6000萬元。集團發盈警，預期全年純利將按年減少約40%至50%，去年同期盈利6.01億元。

新體育(00299)：股價逆市急挫，半日最多跌23.5%，見0.039元，半日跌11.8%。集團建議20股合1，待股份合併生效後，將於聯交所買賣的每手買賣單位由1萬股更改為5000股合併股份。

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