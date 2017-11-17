港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指反彈187點；納指創收市新高。美國上市的騰訊(00700)ADR逼近400元，今日勢創新高。

道瓊斯工業平均指數最多升221點，收市升187點或0.8%，報23458點；標準普爾500指數升21點或0.82%，報2585點；納斯特綜合指數升87點或1.3%，報6793點，創下收市新高。

美國勞工部公布，截至11月11日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24.9萬人，按周增加1萬人，連續兩周上升，市場預期為23.5萬人另外，美國眾議院以227票對205票通過稅改法案，法案將交由國會參議院審議。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.39元，較本港上日收市升4仙；騰訊(00700)ADR收報399.86元，升8.06元；國壽(02628)ADR收報27.16元，升0.26元；中海油(00883)ADR收報10.61元，升1仙；中國鋁業(02600)ADR收報5.45元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.29元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.55元，升2仙；中移動(00941)ADR收報78.74元，升0.64元；聯通(00762)ADR收報11.78元，升0.14元；中電信(00728)ADR收報3.8元，升5仙。

ADR港股比例指數收報29262點，升243點或0.83%。夜市期指收報29226點，升168點，較昨日恒指收市高水207點。恒指昨收報29018點，升167點或0.6%，短期阻力為本周二造出的近十年高位29320點。留意大市近期內部質素持續惡化，股價高於50天線比率的中線市寬再跌1.2個百分點至43.2%，見超過兩個半月最低。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)ADR逼近400元水平，股價今日有力上望398.6元的上市高位。市場持續關注重磅科技半新股走勢，昨日上市的易鑫集團(02858)僅高收5.5%；《人民日報》發表署名文章批評網絡文學過於商業化，騰訊旗下閱文(00772) 反覆跌1.4%，留意今日走勢。另外有傳媒報道，昨日逆市挫8%的美圖(01357)，遭上市基石投資者京基(Kingkey Enterprise)出售1.5億股。

焦點股份

國泰航空(00293)：與國泰港龍航空10月合共載客292.48萬人次，按年升6%；乘客運載率下跌0.2個百分點至81.3%。今年首10個月，載客量增加0.7%，而運力則上升2.3%；而載貨量增長10.8%，運力增加3.1%。

百富環球(00327)：預期全年純利將按年減少約40%至50%，去年同期盈利6.01億元。該公司指出，盈利減少，主要因為就開發創新產品的研發開支顯著增加約7600萬元；加上擬就間接附屬公司上海新卡說信息技術營運相關資產減值確認虧損。

信利國際(00732)：今日公布業績，日前預期首9個月由盈轉虧，首9個月將錄得股東應佔虧損約900萬元，而去年同期為純利5.66億元。瑞信其後發表報告，指集團第三季純利2.18億元，較去年同期增長26%，大幅高於該行預期2.4倍，上調目標價至4.1元，維持「跑贏大市」評級。

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