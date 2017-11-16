今日 01:06
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29226點，升168點，較今日恒指收市29018點，高水207點，成交19091張。
夜市國指期貨收報11651點，較今日國指收市高水117點，成交8410張。
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