即巿股評 港股直擊

上星期才和《信報》杜比兄收工飲酒談天說地，當中離不開股票樓市等等話題，其中提及過SOHO中國(00410)，今天股價因派特別息抽升9.16%，該股主席潘石屹是筆者欣賞國內企業家其中之一。

恰似廿年前的合和實業

吸引筆者留意此公司是在2012年時正當SOHO中國在內地房地產開發商中，已是領頭羊之一，還比中國恒大(03333)早兩年在港掛牌上市，而中國恒大股價與當日上市價已翻了8倍多，而SOHO中國在上市至今遲遲未返回8.3元招股價，不是他沒有盈利能力，而應該是一直被投資者忽略，在2012年SOHO中國業務轉型，由房地產開發商改為開發自持而收租，當年筆者也摸不着頭腦為何由發展商變做收租佬，市場同樣投下懷疑眼光，當年正值內地房地產飛躍時期。曾在今年年中再度細閲該公司資料，發現該公司在2016年應該已轉型完成並且成功了，從看公司收益已再度開始增長，SOHO中國在國內各主要城市自持的3Q共享辦公室出租率也近九成過外，明白到在2012年為何轉型以收租作骨幹業務。

國內地產一葉知秋

半年前收到朋友消息説國內地產龍頭萬科企業(02202)已打算轉型作物流行業投資，國內地產高峰期是否到達了頂峰或許要說一葉知秋。SOHO中國令筆者回憶很像當年合和實業，在香港地產黃金年代走了出港轉型做基建的故事，但SOHO中國不同的是每當出售物業會派特別息回饋小股東。

SOHO中國只可説一直是不太熱門的股票，因公司轉型所以把一棟一棟物業出售，因此惹來市場說潘氏夫妻出跑消息，潘石屹解釋公司策略目標是輕資產取代重資產，而3Q共享辦公室之租務收入又確有顯著增長，根據潘石屹透露日後還會有出售項目動作，因預期做開發商之利潤不如租務業務之邊際利潤高，說到尾還是看淡中國房地產前景，股價方面在上月已消化8、9月上升之大部分獲利盤，上望有力挑戰5.7元

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。