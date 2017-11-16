港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，道指跌138點。不過港股連跌兩日累挫330點後，今日回升。騰訊(00700)和內險股領漲大市，焦點新股易鑫集團(02858)僅高收逾半成。

恒指今早高開112點，開市後重上兩萬九，早段升185點後回落，升幅一度收窄至26點，見28877點全日低，之後復勇，上午最多升222點見半日高，中午升153點，下午中段突破上午高位，曾升244點，見29095點全日高，收市競價時段遭嘜低。恒指收報29018點，升167點或0.6%。大市今日下跌股份比例為55%，上升股比例為45%。

全日成交額1138.73億元，較上日減少約12.7億元。

國企指數收報11533點，升121點或1.1%。

恒指即月期貨收市升171點或0.59%，報29058點，高水39點。

A股個別發展，滬指跌0.1%；深成指回升0.66%。兩市成交額約4908億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升50點，報23312。

藍籌股方面，騰訊(00700)績後券商幾乎全線調升目標價，股價升2.3%，成交額127.23億元。另外，友邦(01299)升1.1%；建行(00939)升0.2%；港交所(00388)升1.2%；滙控(00005)升0.3%；蒙牛(02319)升1.2%。相反，招商局港口(00144)曾急挫9.9%見4個月新低，收市跌7.3%，成交額7.1億元；華潤電力(00836)跌1.3%；恒地(00012)和國泰(00293)跌約1.5%。另外，九倉(00004)分拆九倉置地今日除淨，今日開報27.5元，收報26.9元。

焦點板塊

內險股：今早回勇跑出，平保(02318)高見78.75元創上市新高，收市飆5.6%，為表現最好藍籌；國壽(02628)升2.5%；新華保險(01336)升4.5%；人保(01339)升3%；太保(02601)升3.7%；財險(02328)升3.6%；太平(00966)飆5.4%。

醫藥股：另一跑出板塊，華潤醫藥(03320)創新高，收市升5.3%；石藥(01093)創新高，收市升5.4%；中生製藥(01177)升2.2%；麗珠醫藥(01513)升2.8%；石四藥集團(02005)升2.5%；東陽光藥(01558)升2.5%；復星醫藥(02196)升2.4%；三生製藥(01530)升2.2%；康哲藥業(00867)升2.4%；綠葉製藥(02186)升2%；聯邦制藥(03933)升2.7%。

科技股：今早個別發展，手機設備股回升，瑞聲(02018)升2.1%；藍籌新貴舜宇(02382)升1.8%；信利國際(00732)預期首9個月由盈轉虧，惟股價升7.1%；丘鈦(01478)升1.2%。另外，國微技術(02239)急升15.4%；鴻騰(06088)升4.7%；長飛(06869)創新高，收市急升10.1%；金山軟件(03888)升1.2%；中興通訊(00763)升4%；先進半導體(03355)升3.4%。相反，中芯國際(00981)績後沽壓未止，曾挫6.5%，收市跌1.5%；早前獲納入MSCI中國指數的美圖公司(01357)逆市挫8%；IGG(00799)挫5.1%。

焦點股份

新股：今日有多達5隻新股上市。「騰訊概念股」易鑫集團(02858)開報10元，最高見10.18元，較招股價7.7元高32.2%，其後急回，收報8.12元接近全日低，僅較招股價高5.5%，成交額74.34億元。另外，新興印刷(01975)收報1.39元，較招股價1.38元低0.7%；榮威國際(03358)收報3.32元，較招股價4.38元低24.2%；濠亮環球(08118)收報0.6元，較招股價0.3元飆一倍；靛藍星(08373)收報0.88元，較招股價0.6元，高46.7%。

半新股：重磅個別走，《人民日報》發表署名文章批評網絡文學過於商業化，閱文集團(00772)反覆跌1.4%，報98.6元；電競設備商雷蛇(01337)跌3%；眾安(06060)見本月新低，收市跌2.2%。相反，昨日上市的雙運控股(01706)曾飆75%創新高，收市升69%；瑞強集團(08427)升38.3%。另外，普天通信(01720)跌8.1%；健升物流(08457)跌9.3%。

SOHO中國(00410)：公布分派特別息，每股0.576元人民幣，折合港元每股0.67741元。股價創兩年半高，收市升9.2%，成交額2.75億元。

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