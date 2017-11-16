港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數下挫，惟港股兩連跌後回升，恒指今日一度有逾兩百點升幅，重返10天線(約28956點)及兩萬九關。

恒指今早高開112點，開市後隨即重上兩萬九，其後升幅一度收窄至26點，見28877點全日低，低位見支持回勇。港股尾段進一步升穿上午高位，最多曾升243點，高見29095點。恒指收報29018點，升167點或0.58%，大市成交額1138.73億元。

國企指數報11533點，升121點或1.06%。

騰訊(00700)第三季純利按年升近七成，績後獲券商唱好，股價今日升2.3%，收報391.8元，成交居首達127.23億元。

易鑫集團(02858)首掛，甫開高見10.18元，較招股價7.70元，高出32.2%，其後獲利盤迅速湧現，升幅大為收窄，收市僅較招股價高5.45%，為成交第二大股份。

內險股回勇，平保(02318)三連跌後回升，創78.75元新高，收市則升5.56%，報77.85元，為成交第三大股份及表現最好藍籌。另外，中國人壽(02628)亦升2.48%，收報26.9元。

中芯國際(00981)昨日急挫13.7%後，今日一度再跌6.5%，惟其後跌幅收窄，最終只跌1.54%，收報11.52元，為第四大成交股份。

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