外圍股市連番下挫，港股靠騰訊(00700)帶動反彈，恒指成功收復10日線(28955)，更重上二萬九關。恒指高開逾百點，雖然喺騰訊升幅曾收窄下，一度見28878半日低位，得番26點升幅。其後騰訊回勇，平保(02318)更大勇，帶動大市回升，恒指今早最多升222點，高見29074點，中午報收29005點。升153點。國指亦反彈，報收11479點，升66點，可惜係目前未能重上10日線(11601)及20日線(11568)，仍然落後恒指幾條街。
國指弱過藥煲，主要係內地股市唔生性，上證目前喺3400點徘徊，吉凶未卜，拖累中資股呢期表現較為疲弱，只有內險股叫做有資金捧場，內銀、汽車同內房股表現只係一般。內險股再度回勇，平保又再新高77元，半日報收76.25元，企穩75元樓上，下一目標80元，五蚊五蚊咁向上推。其他內險股亦回升，太平(00966)最勁飆5.4%；新華保險(01336)升3.4%；人保(01339)升2%；太保(02601)升3.2%；財險(02328)升2.6%；連最削嘅國壽(02628)，亦錄得1.5%升幅。
其他重磅股個別發展，友邦(01299)升0.9%；港交所(00388)升1%；滙控(00005)升0.5%；三大內銀表現平平，中行(03988)更微跌。蒙牛(02319)升1.5%。相反，招商局港口(00144)曾急挫9.9%見4個月新低，半日挫7.5%，華潤電力(00836)跌2%；恒地(00012)跌1.3%；將被踢出藍籌嘅國泰(00293)跌1.3%。藍籌股表現一般，大市似乎暫冇條件再向上挑戰年內新高，即使騰訊發力，單天保至尊唔夠力，唔排除恒指喺29300點前已行人止步。至怕今日不過係反彈，恒指唔重上29200靠穩，再創新高機會較低。
美圖急插都係睇定穩陣
手機設備股回一回，今日又嚟料，瑞聲(02018)升2.3%；藍籌新貴舜宇(02382)升2.5%，快將加入港股通嘅鴻騰(06088)升5.2%，到達阿Man第二個目標價6.5元。其他科技股個別發展，較早前畀北水大媽炒起嘅中芯國際(00981)，放榜後仆直，今早逆市再挫半成；早前獲納入MSCI中國指數的美圖公司(01357)裂口低開，跌6%，又落番11.5-12.5元移動區間底部。美圖已獲MSCI納入中國指數，月底生效，股價反而急插，雖然現價接近上落區間底部，暫唔建議上車，都係睇定穩陣。
萬眾期待嘅易鑫(02858)首日登陸魚缸，但股價不似預期，噚日暗盤價高位11.5元完全無影，一開市直落，半日報收8.35元，接近低位8.1元，睇嚟今日唔會有運行，散水格局至少要抖幾日。其他半新股亦普遍下跌，雷蛇(01337)跌2.8%；眾安(06060)見本月新低，半日跌2%。眾安亦會成為港股通候選佳麗，但走勢跟鴻騰南轅北轍，睇嚟眾安喺80元樓上蟹貨唔少，今日唔守75元收市，都要避一避。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)