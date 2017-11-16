港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數下挫，道指跌138點。不過港股連跌兩日累計回吐330點後，今早回升。騰訊(00700)和內險股領漲大市，新股和半新股續成焦點。

恒指今早高開112點，開市後重上兩萬九，早段升185點後回落，升幅一度收窄至26點，見28877點半日低，之後復勇，上午11時後突破早段高位，最多升222點，見29074點半日高。恒指中午收報29005點，升153點或0.5%，大市成交額651.14億元。

國企指數報11479點，升66點或0.6%。

A股半日個別走，滬指跌0.1%，深成指升0.27%。

藍籌股方面，騰訊(00700)績後券商幾乎全線調升目標價，股價升2.3%。另外，友邦(01299)升0.9%；建行(00939)升0.2%；港交所(00388)升1%；滙控(00005)升0.5%；蒙牛(02319)升1.5%。相反，招商局港口(00144)曾急挫9.9%見4個月新低，半日挫7.5%，成交額4.12億元；華潤電力(00836)跌2%；恒地(00012)跌1.3%；國泰(00293)跌1.3%。另外，九倉(00004)分拆九倉置地今日除淨，今日開報27.5元，中午報29.65元。

焦點板塊

內險股：今早回勇跑出，平保(02318)高見77元平上市高位，半日升3.4%，為表現最好藍籌；國壽(02628)升1.5%；新華保險(01336)升3.4%；人保(01339)升2%；太保(02601)升3.2%；財險(02328)升2.6%；太平(00966)飆5.4%。

科技股：今早個別發展，手機設備股回升，瑞聲(02018)升2.3%；藍籌新貴舜宇(02382)升2.5%；信利國際(00732)預期首9個月由盈轉虧，惟股價急升11.1%；丘鈦(01478)升2%。另外，國微技術(02239)升11.5%；鴻騰(06088)升5.2%；長飛(06869)升3%；金山軟件(0388)升1.9%。相反，中芯國際(00981)績後沽壓未止，中午挫半成；早前獲納入MSCI中國指數的美圖公司(01357)逆市挫6%。

焦點股份

新股：今早有多達5隻新股上市。「騰訊概念股」易鑫集團(02858)開報10元，最高見10.18元，較招股價7.7元高32.2%，其後急回，中午收報8.35元成交額60.34億元。另外，新興印刷(01975)中午收報1.35元，低於招股價1.38元；榮威國際(03358)中午收報3.51元，低於招股價4.38元；濠亮環球(08118)中午收報0.58元，較招股價0.3元飆93.3%；靛藍星(08373)中午收報0.87元，較招股價0.6元高45%。

半新股：重磅個別走，閱文集團(00772)中午反覆升0.7%，報100.7元；電競設備商雷蛇(01337)跌2.8%；眾安(06060)見本月新低，半日跌2%。相反，昨日上市的雙運控股(01706)曾飆53.6%創新高，半日升40.5%；瑞強集團(08427)升兩成。

SOHO中國(00410)：公布分派特別息，每股0.576元人民幣，折合港元每股0.67741元。股價創兩年半高，半日升9.6%，成交額1.97億元。

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