今日 12:26
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港股直擊
德永佳集團(00321)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.8億元，按年下跌48.73%。每股盈利13仙，中期股息派20仙。
期內，收入40.81億元，按年上升4.93%。
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張綺霞
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恒昇
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陸文
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Trump’s China trip: Beneath the smiles, a harsh reality
Frank Ching｜ EJ Insight
審視雙十一經濟及投資效應
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