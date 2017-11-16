即巿股評 港股直擊

噚日港股真係愈跌愈有，收市跌301點，報28851點，連失29100、29000同28900點三個關口；收咗市之後騰訊(00700)終於都公布佢份業績，咁就梗係又好過預期架啦(其實都唔知係咪啲行同個市估騰訊個業績預期粒數低少少，然後當正式公布之後，就算係一個正常水平嘅數，但大家都會話佢勝預期，個種興奮嘅心情，就好似喺超市見到罐豆豉鯪魚減價一樣，你見到雞乸咁大隻字寫住「特價$25」，而角落頭寫住「原價$30」，係咪好抵呢？(其實平時可能一罐賣$25.9，senior師奶就會明呢啲嘢)。

雖則個「特價」就真係有啲搵笨(平得嗰9毫子)，但總算叫做幫你慳咗9毫子，騰訊第三季純利升七成，比起條街估嘅四成幾真係「勝預期」得好緊要，今日股價就當然做好啦，依家10點18分，暫報$388.6，升1.46%；但都唔夠平保(02318)升2.58%勁，推返個市向上行，恒指現報28957點，升105點。

雖然係咁，但升嗰百零點有咩用？坦白講噚日跌300點，今日升百零點又真係無乜用。唔計佢恒指今朝低位見過28877點，失守10天線(28949點)先啦，呢個點數放喺恒指牛熊證街貨圖上嚟講，都只能將恒指拉返去牛熊街貨堆嘅中間。依家最貼價嘅熊證係29300至29399點，呢度有相當於859張期指；而最貼價嘅牛證就係28800至28899點，呢度相當於368張期指。依家10點23分，恒指現價28953點，若然食熊證嘅話，就要大市由依家再向上行多446點，下行就簡單啲，落多153點就可以。咁你可以話上行可以食到期指張數多啲，好歹嗰859張期指就已經係熊仔重貨區啦，但咁喎，就當用同樣點數，即446點， 攞嚟向下行嘅話，就即係殺到落去28507點，呢度已經落到牛證重貨區28500至28599點，有相當於2269張期指，點數上雖然叫做仲有7點先食完，但係你覺得嗰7點會爭好遠咩？

恒指熊(67879)，收回價29388點，等5分鐘圖見超買同埋用短線策略(即係day trade或「今日買、明日沽」)， 就算唔落到呢個重貨區，求其落到20天線(28654點)都夠啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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