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今日 09:31 港股直擊 即巿股評

恒指高開112點 騰訊高開逾1%

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隔晚歐美股市向下，不過今早日本股市反彈過百點。港股昨日下挫300點後，恒指今早高開112點報28963。

國企指數高開25點報11438。

騰訊(00700)第三季收入增長勝預期，今早高開5.2元或1.4%，報388.2元。

今早有達5隻新股上市。擁騰訊概念的易鑫集團(02858)開市報10元，較招股價7.7元，高出2.3元或29.9%。

平保(02318)高開0.8%報74.35元。

滙控(00005)高開0.5%報75.5元。

九倉(00004)分拆除淨，開市價為27.5元。

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