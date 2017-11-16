港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中國石油化工股份(00386)周三下破主要支持位5.59元。雲層、正在下降的20日及50日移動平均線正發揮阻力作用。

她續稱，RSI低於50的中性水平，並正走低。MACD於0水平以下出現熊差。

她相信，只要不上穿5.83元，或會下試5.20元，甚至4.99元。倘股價上穿5.83元，則投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以沽售價沽出，則取消此項推介。

股價上日收報5.51元。