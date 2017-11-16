港股直擊 即巿股評

外圍股市普遍回落整固，港股昨日亦跌穿10天線，不過預期在騰訊(00700)季績帶動下，今早恒指有望反彈。

隔晚歐美股市向下，歐洲斯托克600指數跌0.65%，創近兩個月新低，已連跌八日。歐洲銀行股已完全回吐過去兩個月來的升幅。美股三大指數連續兩日集體下跌，道指創一月新低，收市跌138點或0.59%，報23271點。納指早段跌幅超過1%，成分股藍汛(CCIH)曾大跌近兩成，納指收跌0.47%，報6706點。標普收跌0.55%，報2564點。油價下跌、美國稅改方案遭遇阻力，使市場風險投資偏好受到打擊。中概股方面，搜狗(SOGO)在美股收跌2.4%，報12.69美元，跌穿13美元之上市發行價。

美國稅改方案進展受阻的憂慮情緒繼續籠罩市場，周二有報道稱，美國共和黨參議員強烈建議：在新版本的稅改方案中，應該加入廢除奧巴馬醫保法案中有關個人保險命令的條款。這則報道令美元滙價受壓。

紐約期油收跌0.38美元，跌幅為0.68%，報55.51美元/桶。美國EIA原油庫存意外連續第二周攀升，令油價受壓。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.62元，較本港上日收市升0.52元；國壽(02628)ADR收報26.48元，升0.23元。「三桶油」昨日受壓，隔晚ADR則個別走，中海油(00883)ADR收報10.55元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報5.28元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.54元，升3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.88元，升0.33元；聯通(00762)ADR收報11.7元，跌4仙。

ADR港股比例指數報28975，較周三恒指收市升123點或0.43%。即月夜期收報29000點，升113點，高水148點。恒指昨日以全日最低位收市，報28851點，跌300點或1%；國指連跌3日，累挫2.8%，迫近下方的50天線。全日下跌股份比例達71%，上升股比例為29%。股價高於50天線比率的中線市寬再跌2.8個百分點，去到44.4%，創超過兩個半月以來最低，反映大市內部質素進一步惡化。恒指初步支持參考20天線約28620點附近，阻力位為29320點。

焦點股份

騰訊(00700)昨日收市後公布第三季度業績，收入按年增61%至652億元(人民幣．下同)，好過市場預期，純利按年升近七成至180億元，非通用會計準則(non-GAAP)純利按年增長45%至170億元，符合市場預期。騰訊隔晚ADR收報391.66元，升8.66元或2.3%，料今日可高開，留意外資券商對騰訊的最新看法。

另外，具有騰訊概念的易鑫集團(02858)今早在主板掛牌，暗盤價造好。耀才暗盤交易中心資料顯示，易鑫集團暗盤開市報9.2元，一度高見11.1元，收市報10.9元，較招股價7.7元高出近42%，按每手500股計賬面賺1500元。

除易鑫集團外，新興印刷(01975)、榮威國際(03358)、濠亮環球(08118)及靛藍星(08373)亦於同日上市，暗盤價普遍高於上市價。

必瘦站(01830)：公布現正考慮把旗下內地及澳門美容纖體業務分拆，並於中國一間證券交易所獨立上市的可能。

澳至尊(02031)：預期截至9月底止中期業績，錄得股東應佔溢利70萬至120萬元，去年同期為虧損198.8萬元。

信利國際(00732)：預期截至9月底止9個月，將錄得股東應佔虧損約900萬元，去年同期為純利5.66億元。

新華保險(01336)：公布今年首10個月累計原保險保費收入981.85億元人民幣，按年下跌3.89%。

中金公司(03908)：公布今年首9個月盈利19.53億元(人民幣‧下同)，按年增長74.5%，每股盈利56分。 期內，營業收入75.27億元，按年上升71.04%。

利標品牌(00787)：公布截至9月底止半年盈利2574.8萬元(美元‧下同)，按年大增32.14倍。每股盈利0.31仙，不派中期息。