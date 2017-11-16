重要通告 港股直擊

融創中國(01918)宣布，向樂視網持有約40.31%股權樂視致新及樂視網分別提供5億元(人民幣．下同)及12.9億元借款，同時融創為樂視網現有債務及新增債務提供不超過30億元擔保。

融創向樂視致新及樂視網提供借款期限均為一年，年利率10%，用於一般營運資金。樂視致新將所持樂視投資100%股權作為質押，樂視網將所持重慶樂視小額貸款100%股權、霍爾果斯樂視新生代100%股權、樂視體育6.47%股權質押予集團、樂視致新13.5416%股權、樂視雲50%股權質押予集團。

此外，融創亦為樂視網現有債務及新增債務提供不超過30億元擔保。樂視網亦向融創提供反擔保，如融創因根據委託擔保協議承擔擔保責任，償付相關款項後，樂視網必須立即足額向融創償付相關款項；及將其持有樂視致新26.7702%股權質押予融創。

融創表示，先前投資的由樂視致新、樂視影業和樂視網構成的新樂視屬長期看好的投資方向，但過去幾個月，賈躍亭、樂視控股及其所控制的其他業務板塊的相關債務和歷史遺留問題的不斷發酵，雖然新樂視在財務上和業務上都已經採取積極措施，但對業務正常發展造成影響，短期內可能對集團的投資收益造成一定的負面影響，業績和股價都有可能有較大波動。

融創稱，經慎重考慮，在取得樂視致新、樂視雲等相關股權質押擔保措施確保風險可控的前提下，向樂視網和樂視致新提供限定額度的借款和擔保，以支持智能電視業務的正常營運，並盡快恢復品牌和信用。

截至目前，融創累計向樂視控股及其關聯方提供借款本金合計約10.04億元，借款的年利率均為10%。而樂視控股將其持有樂視影業21.8%的股權質押給融創作為其中約7.04億元借款的擔保措施。