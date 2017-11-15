即巿股評 港股直擊

昨天大市轉跌，而且即市反彈無力，最終以全日低位收市。究竟大市是否轉勢？好友應否全面離場，輪到淡友發難呢？

首先重溫近兩周的一些分析，美元轉弱，日圓見底回升，日股因周線超買而回吐，美市高位呈區間市震盪橫行，油價日前見頂，油股亦已先行下跌，全部跟筆者的分析吻合。由於今天涉及的市場較多，篇幅所限未必所有分析皆可配圖，希望不受印刷版面限制的《信報》網上版，可提供圖表供讀者參考。

先談美元，短線發出單邊下跌訊號， 不過美滙指數現時剛巧回至93.5水平， 剛好是周線支持。如昨晚美元反彈，將有利大市喘穩，相信今早便已知曉結果。一旦反彈，美元的波幅區間將收窄至明年初才再出現波動，但若果昨晚持續下跌，便要回至92.5水平才見支持！

現階段可先平好倉

巧合的是日圓同樣反彈至周線初步阻力112.5水平，可說生死繫於美元，如美元反彈，日圓可再次轉弱，有利日股喘定，否則日圓便會反彈至111水平，之後便呈窄幅橫行，計劃聖誕去日本旅遊的朋友可能已錯過日圓近日的最低價位。

股市方面，周五為美期結算及A股期貨結算，由於現時非季度月，未平倉量不太多。而現時道指的向心系統日線支持位在23350點，雖一度跌穿，不過向心系統是以收市價為基準，在可跌穿而不可收穿下，道指的日線升勢並未完結。如日內未收穿23350點水平，道指仍處於高位轉倉，且周線波幅區間收窄，將以反覆整固的模式走完今年餘下時間。

現時距離發出沽貨訊號甚遠，所以餘下日子出現單邊跌市的機率甚低，信心不足的朋友可考慮平好倉，但勿開淡倉作無謂賭博了。反而日股較危險，自單日轉向後持續下跌，昨天已收在向心系統的日線支持位，再挫就會發出下跌訊號，將下試21500點，而一旦跌穿，就要回測20000點水平，只好期望昨晚美元生生性性了。

不過，必須留意，即使跌穿昨天低位，離最近的支持位都只有2%的跌幅， 下跌空間不算太大，未來兩三個月呈區間橫行幾可肯定，淡友要大啖，看來尚須忍耐一些時間！

至於上證昨天死守3400點水平，其實意義不大，因日線支持位在3410點及3370點，除非今天反彈收回3410點之上，否則將會反覆偏軟至3370點。筆者多篇分析指出A股跟人民幣的關連性，雖同步率不太高也值得參考，倘若昨晚美元轉強，或多或少對人民幣有多點支持，亦有利A股喘定。周線支持同樣在3370至3380點水平，如後市反覆跌穿3370點，會為後市帶來多點壓力，大家宜多留意。

日前筆者指出油價短線未許樂觀， 小心風險為上，結果中海油（00883）、中石油（00857）及中石化（00386）都跌個四腳朝天，不過短線已經跌夠了。

三桶油日線都已發出超賣訊號，未來5個交易日將出現反彈，由於篇幅所限便不詳述反彈目標，但宜留心油價已觸及向心系統日線支持，料日內會喘定，且波幅區間會收窄，反覆在高位整固。

短線尚有一次升浪

回說後市，昨天大市下跌，現時初步支持位在28900點，不幸昨天已跌穿，今天宜反彈回28900點之上收市，不過值得留意的是，日線波幅區間正收窄，未來數個交易日料大市將反覆整固，之後尚有一次短線升浪出現，才完成今年尋頂之旅，所以極短線會先以牛皮整固為主，周五甚至下周才出現突破。行文時尚未公布騰訊（00700）業績，如因騰訊向好，今天出現大升且升穿29300點，大市便會步入短線消耗性上升，屆時宜趁上升分段減倉。至於國指日前明顯轉弱，昨天跌幅更大於恒指，不過現時日線已發出超賣訊號，日內將會出現明顯反彈，首個目標為11600點。