重要通告 港股直擊

現代美容(00919)公布，預期截至9月底止中期盈利將按年大幅減少，去年同期盈利1719.4萬元。

該公司指出，財務業績大幅減少主要由於香港、新加坡及馬來西亞的消費意欲減弱，導致收益下降。