港股直擊 香港財經

九龍倉(00004)分拆九倉置業(01997)將於下周四(23日)掛牌，明天(16日)除淨，九倉主席兼常務董事吳天海表示，分拆後九倉初期以持有內地物業為主，但並非是內房公司，往後會把不超過50%股本投資內地市場。他強調，無興趣、無計劃、無野心要與內地大型發展商競爭規模，安於以選擇型方式在內地房地產行業經營。

假設分拆於6月底完成，分拆後的九倉持有328億元淨現金，吳天海表示，會以投資地產及物流為主，不熟不做，但也不會排斥進行其他投資。但他表明，並無計劃重返通訊行業。

吳天海指出，海港企業(00051)由九倉置業持有，是因為海港企業持有部分海港城業權，日後會出售海港企業所持的內地資產。

問及有大行引述九倉管理層消息稱，長遠九倉應該與會德豐合併，吳天海稱，沒有說過九倉與會德豐要合併重組，這話題會對股價敏感，不想輕易評論，有合併計劃時會再交待。

至於為何不以房託形式分拆九倉置業，吳天海說，房託條例要求90%利潤用作股息分派，不想受到限制，令經營能力減少，目標派息比率為每年收租盈利的65%，餘下35%讓公司有能力作其他發展。九倉派息會以一般香港公司情況作參考。

他提醒，明天除淨九倉股價或由70多元調整至30多元，但並非是股價下跌，因為餘下的40多元會成為九倉置業在下周四上市。分拆為了讓投資者有更多選擇，估值沒有明顯增值也不會失望。