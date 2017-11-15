港股直擊 重要通告

騰訊控股(00700)公布，截至9月底止第三季業績，股東應佔盈利180.06億元(人民幣‧下同)，按年增69.13%，勝預期。每股盈利1.912元。

按非通用會計準則計算，騰訊第三季權益持有人應佔盈利170.7億元，按年增45.44%。每股盈利1.812元。

期內，收入652.1億元，按年增61.46%，主要受智能手機遊戲、個人電腦遊戲、支付相關服務、數字內容訂購及銷售，以及網絡廣告所推動。

其中，第三季增值服務收入421.24億元，按年增51%，佔收入比例由去年同期的69%降至65%；網絡廣告收入110.42億元，按年增48%，佔收入比例由去年的19%降至17%。其他業務方面，收入按年增1.43倍至120.44億元，主要反映支付相關服務及雲服務收入的增長，佔收入比例增至18%。

主要平台方面，截至9月底，QQ智能終端月活躍賬戶按年下跌2.5%至6.53億，然而包括個人電腦及移動端在內的最高同時在線賬戶，按年增長8.9%至2.72億。由於加強了QQ的功能，以吸引年輕用戶，年齡為21歲或以下用戶的智能終端月活躍賬戶按年增長，並且其使用時間較長。

另外，QQ空間智能終端月活躍賬戶，按年下跌8.1%至5.52億。微信及WeChat合併月活躍賬戶則達9.8億，按年增長15.8%。日發送訊息數約達380億條，按年增長25%。月活躍公眾賬號達350萬個，而公眾賬號月活躍關注用戶數達7.97億，按年分別增長14%及19%。

今年首三季，騰訊股東應佔盈利507.13億元，按年增長65.91%；每股盈利5.391元。收入1713.68億元，按年增長58.57%。按非通用會計準則計算，盈利476.72億元，按年增長44.08%。