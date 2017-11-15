港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，道指反覆低收30點。港股昨日創近十年高後回落，今日進一步跌穿兩萬九關口和十天線。大市成交額連續8個交易日過千億，但下跌股份比例超過七成。

恒指今早低開126點，開市後跌幅曾收窄至45點，見29106點全日高，其後沽壓轉強失守兩萬九，半日最多跌235點，中午跌214點。午後跌穿上午低位，失守10天線(28906點)，收市競價時段(U盤)嘜至全日最低位。恒指收報28851點，跌300點或1%，連跌兩日累挫330點或1.1%。大市今日下跌股份比例達71%，上升股比例為29%。

全日成交額1151.43億元，較上日增加約69.02億元。

國企指數收報11412點，跌188點或1.6%。國指連跌3日，累挫333點或2.8%。

恒指即月期貨收市跌290點或0.99%，報28887點，高水35點。

A股低收，滬指跌0.79%；深成指挫1.04%。兩市成交額約5244億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下；美國道指期貨最新挫92點，報23282。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市後公布第三季業績，收市競價時段嘜至全日最低383元，跌幅1.3%；近日強勢的友邦(01299)回吐2%；港交所(00388)跌2.2%。隔晚外圍油價回落至一周低位，中石油(00857)跌3.1%；中海油(00883)跌2.9%；中石化(00386)跌2.1%。相反，長和(00001)升1%；中電(00002)升1.1%；；中銀香港(02388)升0.7%。

焦點板塊

中資金融股：全線向下，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌0.8%。內險方面，平保(02318)跌2.3%；國壽(02628)跌1.9%；新華保險(01336)挫4.3%；太保(02601)跌2.8%；財險(02328)跌2%；太平(00966)跌3%。半新股眾安(06060)跌1.4%。

汽車股：內地10月純電動客車產量環比下降20%，內地客車股受壓，宇通客車(600066.SH)挫7.19%；金龍汽車(600686.SH)跌停。本港方面，比亞迪(01211)曾挫6.3%，收市跌4.5%，其A股跌5.94%；五龍電動車(00729)跌2.8%；正道集團(01188)股份停牌約7個半月後，已達成聯交所全部復牌條件，復牌曾飆35.9%，收市倒跌0.5%。其他主要汽車製造商亦受壓，昨日破頂的吉利(00175)曾挫4.6%，收市跌3.4%；華晨(01114)跌0.5%；廣汽(02238)跌1.9%；長汽(02333)跌2%；東風(00489)跌1.9%；北汽(01958)跌3.6%。零件商敏實(00425)跌3.3%。

科技股：今早普遍回吐，中芯國際(00981)績後曾挫15.2%創本月新低，收市跌13.7%，成交額41.89億元。集團第三季盈利按年跌77.19%，毛利率23%，瑞信指集團第四季指引遠遜預期，維持「跑輸大市」評級。其他半導體股方面，ASM太平洋(00522)跌2.7%；華虹(01347)跌5.8%。另外，藍籌新貴舜宇(02382)挫4.3%；瑞聲(02318)跌2.3%；高偉(01415)跌3.6%；比亞迪電子(00285)跌6.2%；中興(00763)跌4%。科網股方面，金蝶(00268)跌3.4%；金山(03888)跌3.3%；網龍(00777)跌4.2%。焦點半新股閱文(00772)跌0.9%，收報100元；雷蛇(01337)跌1.5%。相反，即將成為「港股通」新貴的鴻騰(06088)急升9.5%。

鐵路及基建股：沽壓未止，中交建(01800)跌1%，連跌第14日；中鐵建(01186)創逾一年低，收市跌1.6%。滬昆高鐵貴州段被揭發部分隧道偷工減料，中國鐵路總公司證實已通報點名多個單位，全部要追責和處罰，其中施工單位是中鐵建旗下4家子公司。中鐵(00390)跌1.2%，連跌8日；中車(01766)跌2.4%；中車時代(03898)跌1.7%。另外，中國建築(03311)創逾一年低，收市跌2.3%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：早段曾升4.9%，見24.65元，收市倒跌1.9%，成交額2.84億元。集團發盈喜，預期截至9月底止半年盈利將按年增超過九成。集團去年同期盈利16.92億元，即上半年盈利將不低於32.15億元。

莊園牧場(01533)：昨日盤中一度狂飆逾3倍，收市升95%。股價今日表現波動，一度升15.6%，其後倒挫三成，收報17.8%，跌17%。莊園牧場A股(002910.SZ)今早復牌再漲停。另外，莊園牧場H股獲納入「港股通」名單。

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