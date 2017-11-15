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敏華控股(01999)截至9月底止上半財年的毛利率按年跌4.4個百分點至38.3%，主席黃敏利表示，由於內地的環保政策等令原材料價格已增加至接近國際水平，影響公司的毛利率。他解釋，過去幾個月內地鋼材及化工物料價格已升逾一倍，相信再上升的空間不大。

首席財務官王貴升表示，上半年在內地梳化及其他產品分別加價8%及5%，估計隨着下半財年進一步提高梳化零售價5%，以及在海外加價，將有助提高毛利率。

另外，集團純利下跌主要受到人民幣滙率波動影響，令上半財年錄得2900萬元滙兌虧損所致，黃敏利指出，集團之前有因人民幣貶值而進行滙率掉期，但由於今年人民幣轉升，故在6月底時將掉期平倉，由於人民幣未來走勢難測，故在6月之後已不再進行滙率掉期，相信全年仍會有滙兌損益但不多。

集團表示，上半財年已新開逾200間分店，差不多達到全年約300間的目標，下半財年將會再開設200多間分店。

另外，黃敏利以個人投資成為樂視汽車的投資者之一，早前樂視汽車屢傳陷入財困，他表示，已很久沒有和樂視創辦人賈躍亭接觸，樂視汽車具體的情況並不清楚，近期情況亦是看新聞才知道。

他又指，據與他合投的投資者到美國視察的情況反映，其情況並不明朗，但由於只是有限投資，不擔心收不回資金：「投資梗係有輸有贏嘛」。不過，有指樂視汽車仍在籌錢，但他無意再加碼投資。