即巿股評 港股直擊

繼上周三(11月8日)和本周一(11月13日)分析俊盟國際(08062)，今日是最終回。前文末表示於今年1月26日上午收報0.38元，較上市價0.56元已低逾32%，認為以當時股價進場風險不大。又考慮到上市後半年發行新股的期限解封後，集團宣布配股集資機會大，預期配股價定位不會低於0.365元，以一般授權配股折讓上限為少於20%，計出屆時股價不會低於0.46元，較分析當時股價0.38元之潛在升幅超過21%，進一步確認此價進場風險不大。

貨源未歸邊

現接續分析貨源是否歸邊，於1月25日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有149名，持有1.19925億股，與招股規模1.2億股相若，反映在CCASS的全屬街貨。而首12名參與者均持有超過300萬股，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數8.05%，合計持有約6225萬股，計出街貨佔比為51.9%，因不足六成，反映貨源未有歸邊，暗示有心人仍要收貨，預算短期股價於0.35至0.4元橫行機會大，所以讀者進場前要有耐心守候的心理準備。參考策略為進取者可於0.38元或以下買入股份；謹慎者可於0.35元或以下買入；保守者則可於0.3元或以下買入。初步目標價為0.45至0.5元；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意此乃創業板股份，預期股價波動性較大，買入前須評估個人承受風險能力。

分析仍成立

筆者用了兩次多的篇幅交代於今年1月27日開市前四小時對此股的分析，目的是要讓大家看到我已用上不少時間研究此股，而按前文統計，內文的撰寫字數不少於2600字。雖然如此，股價也可以不如預期發展，於1月27日開報0.395元，較上述的0.38元僅高出三個價位，理應進場未嘗不可，但假設投資者嚴守上述進場策略，並於保守者參考價範圍才進場，買入價應是0.3元，於3月1日才首次解及此價，較1月27日已事隔超過一個月。當日成盤價為0.30元有31宗交易，合計成交量超過200萬股，絕對可以順利進場。若參考2月28日CCASS數據，同樣觀察點在首12名參與者，合計仍持有6097萬股，較1月25日約6225萬股，減持127.50萬股，並計出街貨佔比由51.90%降至50.84%，反映變化不大，理應在1月27日的分析仍然成立。

有心人部署

但令人沮喪的是，即使以0.3元，較分析時的0.38元低逾兩成才進場，仍見股價續跌，最終在7月27日創上市以來最低收市價0.208元，即持股近五個月，賬面損失超過三成。猶幸我們所持的是正股，不像衍生工具有時限，故此價格不應是我們考量應否離場的主因，反映要留意有心人的部署如何。參考7月26日CCASS數據，首12名參與者合計持有約6607萬股，較2月28日的6097萬股，增持約510萬股，街貨佔比由50.84%增至55.12%，是有心人在不斷收貨的證明。當看到此線索，理應繼續守候，就著進取的投資者，跟隨有心人加注未嘗不可。從7月28日至9月11日，股價介乎0.201至0.233元，期內累計成交量和成交金額分別約1077萬股和230萬元，平均成交價為0.2138元，較0.30元卻相差不足三成，而普遍認為「溝貨」以早前買入價下跌五成或以上為佳，反映當時第二注的買入價不理想，應打消加碼的念頭。

重要的一課

最終守候至9月14日股價才有起色，單日升幅超過44% (0.243→0.35元)，以買入價0.3元計算賬面賺逾16%，之後股價反覆向上，截至10月30日收報0.61元，持股八個月，賬面賺了一倍，是值得感到欣喜的。兩日後更高收於0.65元，回報率擴大至1.17倍；即或以1月27日的開市價0.395元計算，賬面仍賺近65%。故此眼看持有股份之價格不如預期發展，決定是否止蝕離場的關鍵，就是能否解讀有心人的部署。今次反蝕為賺，錄得倍升結果，對讀者或是筆者來說，同樣在投資生涯，上了重要的一課！

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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