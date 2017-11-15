即巿股評 港股直擊

噚日港股午後表現已弱弱地，外圍股市拖累，歐美股市唔識升，日本股市跌唔停，仲要內地股市申多一腳，幾面夾攻之下，港股今日回落。恒指低開逾百點後，跌幅曾收窄至45點，上過29106點半日高位，但內地股市跌幅擴大，拖累港股插深啲，半日最多啲235點，見埋半日低位28916點，中午報收28937點，跌214點；國指仲大鑊，跌175點，報收11429點，連失兩條移動平均線，更逼近50日線(11366點)。恒指唔好得去邊，暫時險守10日線(28915點)，失守落番20日線(28618點)，呢一輪升浪又玩完。

自從三桶油被燈神祝福過後，由強轉弱無運行，隔晚油價回落，三桶油今日仆直，跌幅超過3%。燈神何止祝福三桶油，上周騰訊(00700)創上市新高後，一直唔睇好騰訊嘅佢，仲話騰訊會趁業績挾多浸，結果騰訊連390元都企唔穩，半日再跌3元或0.7%，險守阿Man個建議撈貨價385元，留意382元不能失守，否則真係凍過水。

不過根據往績紀錄，騰訊出業績前股價回軟，之後升嘅機會大，反之亦然。騰訊要到今日收市後先派成績表，即係要博一博過夜，方能決勝負。阿Man長線好騰訊，但上半場騰訊表現確係令人失望，暫時叫險守385元，唔重上388元企穩，走勢上都係差，有啲濕滯。

呢兩日強勢股份友邦(01299)同港交所(00388)，前者回吐0.7%，暫時又去到65元警界線附近，睇住65元呢個位，若失守有貨嘅缸邊友最好先止賺。港交所情況亦不妙，不過阿Man講過，上星期出完業績見過235元，噚日雖然238.8元，但未能一氣呵成升穿240元企穩，港交所不過係炒上落，暫時支持位上移至230元，230元失都係先離場。話晒港交所上面多層蟹貨區，總不能期望過高。

內地股市回復弱勢，中資金融股腳軟，內險股全線向下，跌幅至少講緊1.5%，強如平保(02318)亦難逃一跌，其他內險股跌幅更大。至於內銀股本來已較內險股落後，升唔見追得上，回又回得多過人，當中工行(01398)跌1.3%，為三隻重磅內銀股中跌幅最大。

科技股全線向下，只有阿Man叫留意嘅準「港股通」新貴鴻騰(06088)逆市向上，始終此股之前較高位回落不少，如今扭轉跌勢回升，至少要逼近6元，能企穩可再挑戰6.5元，止蝕同止賺位現推高至5.5元，收市唔守呢個價，都係先離場穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)