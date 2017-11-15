港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，道指一度挫168點，收市跌幅收窄至30點。港股昨日創近十年高後回落低收，今早進一步下試十天線。

恒指今早低開126點，開市後跌幅曾收窄至45點，見29106點半日高，其後沽壓轉強失守兩萬九，中午收市前曾挫235點，見28916點，觸及10天線(28914點)水平。恒指中午收報28937點，跌214點或0.7%，大市成交額646.1億元。

國企指數報11429點，跌172點或1.5%。

A股亦下挫，滬指跌0.71%；深成指跌1.47%。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市後公布第三季業績，今早偏軟，半日跌0.8%；強勢股友邦(01299)回吐0.8%；吉利(00175)跌3.2%。隔晚外圍油價回落至一周低位，中石油(00857)跌3.3%；中海油(00883)跌3.1%；中石化(00386)跌1.4%。相反，長和(00001)升1.1%；中移動(00941)升0.6%；滙控(00005)升0.1%；中銀香港(02388)升0.5%。

焦點板塊

中資金融股：今早線向下，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.3%；中行(03988)跌0.8%。內險方面，平保(02318)跌1.5%；國壽(02628)跌2.1%；新華保險(01336)挫3.7%；太保(02601)跌2.7%；財險(02328)跌1.9%；太平(00966)跌3.1%。半新股眾安(06060)跌1.7%。

科技股：今早普遍回吐，中芯(00981)績後曾挫7.8%，半日跌6%，集團第三季盈利按年跌77.19%，毛利率23%，瑞信指集團第四季指引遠遜預期，維持「跑輸大市」評級。其他半導體股方面，ASM太平洋(00522)跌2.4%；華虹(01347)跌4.2%。另外，藍籌新貴舜宇(02382)挫3.7%；瑞聲(02318)跌0.6%；高偉(01415)跌2.5%；比亞迪電子(00285)跌4.4%；中興(00763)挫4%。科網股方面，金蝶(00268)跌3.4%；金山(03888)跌2.8%；網龍(00777)跌2.6%。焦點半新股閱文(00772)跌0.9%；雷蛇(01337)跌0.2%。相反，即將成為「港股通」新貴的鴻騰(06088)急升6.6%。

鐵路及基建股：沽壓未止，中交建(01800)跌1%，暫時連跌第14日；中鐵建(01186)創逾一年低，半日跌1.6%。滬昆高鐵貴州段被揭發部分隧道偷工減料，中國鐵路總公司證實已通報點名多個單位，全部要追責和處罰，其中施工單位是中鐵建旗下4家子公司。中鐵(00390)跌1.2%，暫見8連跌；中車(01766)跌2.3%；中車時代(03898)跌0.5%。另外，中國建築(03311)創逾一年低，半日跌2.6%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：早後曾升4.9%，見24.65元，半日回落僅升0.9%，成交額1.57億元。集團發盈喜，預期截至9月底止半年盈利將按年增超過九成。集團去年同期盈利16.92億元，即上半年盈利將不低於32.15億元。

正道集團(01188)：股份停牌約7個半月，已達成聯交所開出的全部復牌條件，今早復牌，早段曾飆35.9%，見0.265元，半日回落升6.7%，成交額7420萬元。

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