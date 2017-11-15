港股直擊 即巿股評

隔晚美股向下，道指一度挫168點，收市跌幅收窄至30點。港股昨日創近十年高後低收，今早進一步回吐。

恒指今早低開126點，開市後跌幅曾收窄至45點，見29106點暫時高，其後沽壓轉強，挫逾200點失守兩萬九，暫時最多跌207點，見28944點暫時低，於10天線(約28918點)見支持，之後跌一度回順，11時後復挫近200點。截至上午約11時09分，恒指報28957點，跌194點或0.7%，大市成交額525.53億元。

國企指數報11433點，跌168點或1.4%。

A股受壓，滬指跌0.74%；深成指跌1.08%。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市後公布第三季業績，今早偏軟，最新跌0.5%。強勢股友邦(01299)最新回吐1%。

隔晚外圍油價回落至一周低位，中石油(00857)跌3.1%；中海油(00883)跌2.8%；中石化(00386)跌1.2%。

中資金融股全線向下，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.3%；中行(03988)跌1.3。內險方面，平保(02318)跌2.1%；國壽(02628)跌1.5%；新華保險(01339)挫3.8%；太保(02601)跌3%；財險(02328)跌1.8%；太平(00966)跌2.1%。

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