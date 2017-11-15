訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:16 港股直擊 即巿股評

恒指暫時最多跌207點 內險三桶油急吐

放大圖片

隔晚美股向下，道指一度挫168點，收市跌幅收窄至30點。港股昨日創近十年高後低收，今早進一步回吐。

恒指今早低開126點，開市後跌幅曾收窄至45點，見29106點暫時高，其後沽壓轉強，挫逾200點失守兩萬九，暫時最多跌207點，見28944點暫時低，於10天線(約28918點)見支持，之後跌一度回順，11時後復挫近200點。截至上午約11時09分，恒指報28957點，跌194點或0.7%，大市成交額525.53億元。

國企指數報11433點，跌168點或1.4%。

A股受壓，滬指跌0.74%；深成指跌1.08%。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市後公布第三季業績，今早偏軟，最新跌0.5%。強勢股友邦(01299)最新回吐1%。

隔晚外圍油價回落至一周低位，中石油(00857)跌3.1%；中海油(00883)跌2.8%；中石化(00386)跌1.2%。

中資金融股全線向下，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.3%；中行(03988)跌1.3。內險方面，平保(02318)跌2.1%；國壽(02628)跌1.5%；新華保險(01339)挫3.8%；太保(02601)跌3%；財險(02328)跌1.8%；太平(00966)跌2.1%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。