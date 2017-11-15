即巿股評 港股直擊

噚日同個舊同事Jarvis食lunch，幾多年無見？大家都數唔出啦，只係知道佢剛剛quit咗份「媽劇亭」嘅工。上個星期佢忽然搵我問吓閱文(00772)；噚日lunch傾計都有問吓個市，講真我又唔係啲咩專家，問我把鬼咩，我都只係將當下個市況講比佢知咁解，佢話依家個市好難睇，我話：咁可以玩個股嘅(反正我噚日都係咁講)。

如果玩個股，都真係可能有人會追隻友邦(01299)，被幾間大行唱好之餘又無情白事被大戶欽點咗接平保(02318)力，推高恒指嘅升市股神，但可惜呀，咁推法啲技術指標都出現超買，今日就更加隨市下行。無計，依家個市嘅節奏快到阿媽都唔認得，鬼叫依家資訊同科技都咁發達咩。

睇返今日，焦點就梗係隻企鵝騰訊(00700)派業績啦，不過未派成績表之前，今日恒指失守29000點關口，騰訊日線圖都踩返落去條10天線(381.8元)附近，事就無咩嘅，因為騰訊由上個星期二(11月7日)至今築咗個「長方形」出嚟，頂就上星期三(8日)高位398.6元，底就係上星期二低位380.2元，即係話騰訊有咩事撻Q嘅話都仲有條10天線同「長方形」底托住，穿唔穿就睇佢份業績嘅做化啦。

又睇返個市，今朝喺屋企咬住件莎莉蛋糕時，電視右下角show緊日經粒數係紅色嘅，然後個Anchor小姐就話：「港股ADR普遍下挫…」哼，真係「莎莉…多謝你」，如是者就預咗今日恒指都係無乜運行。依家10點27分，拆恒指5分鐘圖見到一個大裂口出現，都唔係重點，重點係喺10點10分見到恒指失守29000點，暫時低位見過28944點。

即刻load個恒指牛熊證街貨圖睇啦，恒指本來喺熊證最貼價嘅範圍架嘛，今日轉身射個三分波就射咗去牛證最貼價28900至28999點嗰邊，呢度有相當於452張期指嘅貨，而牛證重貨區就係28500至28599點呢度，有相當於1750張期指，又真係除非騰訊出嚟個業績搞到成地眼鏡碎啦，否則唔似會一下子再跌多400幾、500點囉，事關落到去牛證重貨區嘅話，技術上恒指要跌穿條20天線(28621點)先得。

上方熊證又如何？依家10點35分，恒指做緊28998點，跌153點，係有跌定嘅跡象嘅，因為分鐘圖都見到恒指跌到落去暫時低位28944點之後，技術指標都已經無位再比佢跌。如果個市29000點失而復得嘅話會唔會好啲？本身29000點呢個係大關口嘅數，係會着緊少少嘅，但若然呢個位失而復得又得而復失再失而復得咁樣來來回回嘅話，意義就不大啦。

雖然恒指之後嘅走勢(講到依家10點40分為止)都真係跌定兼上返29000點樓上(幾快又失而復得)，但日線圖見到除咗啲技術指標係發出向淡嘅訊號之外，佢自己本身條「上升軌」今日都斷纜啦，就姑且等騰訊份業績啦；恒指同騰訊=兩生花，無人反對架嘛，係咪？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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