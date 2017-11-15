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今日 10:16 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股突挫200點 失守二萬九關

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隔晚美股三大指數向下，尾市跌幅收窄，道指跌30點，報23409。港股今早反覆挫過二百點，失守兩萬九關。

恒指低開126點，報29026，甫開最多跌131點，之後跌幅收窄，一度僅跌45點，高見29106。截至10時9分，恒指跌勢又轉急，跌穿開市早段低位，暫時見最多跌201點，報28950。

國企指數明顯跑輸，最新跌136點，報11464。

上證指數報3409點，跌20點或0.59%。

騰訊(00700)今日公布第三季業績，股價低開1.1%，報383.8元，最新跌幅收窄，報386.6元，跌0.4%。

日前急升的友邦(01299)早段仍然硬淨，最新倒跌0.8%，報65.35元。

中移動(00941)逆市造好，曾升1%，現升0.9%，報79.25元。

中資金融股向下，平保(02318)低開1.7%，報74.2元，現跌1.2%；內銀股受壓，工行(01398)跌1.3%，見逾一個月低。

隔晚油價下挫，紐約期油最新跌至每桶55美元附近。「三桶油」今早受壓，中石油(00857)挫逾3%。

中芯國際(00981)第三季純利按年大跌逾七成，股價今早裂口低開7.5%，之後跌幅明顯收窄，曾僅跌1.3%，現報13.02元，跌4%，暫居成交金額榜第二位。

中資航空股昨日已見追捧，今早成跌市奇葩，南航(01055)升逾3%。

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