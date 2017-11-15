港股直擊 即巿股評

中芯國際(00981)績後低開顯著7.5%，報12.54元，跌穿10天線，成交額暫有8640萬元。

集團公布，截至9月底止第三季盈利2589.9萬元(美元‧下同)，按年跌77.19%。每股盈利0.01元，期內收入7.7億元，按年跌0.66%。另外毛利率23%，相對第二季及上年同期分別為25.8%及30%，主要由於季內產能利用率較低。

第四季度指引方面，中芯預計收入增加1%至3%，毛利率介乎18%至20%。

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