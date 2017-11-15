港股直擊 即巿股評

港股高處不勝寒，昨日刷新近十年高位後倒跌，市寬表現進一步轉壞，短期恒指或先回試10天線水平。

隔晚美股三大指數集體下跌，油價大跌拖累能源股。道指早段一度急挫168點，失守20天線後拗腰，收市僅跌30點或0.13%，報23409點。納指收跌0.29%，報6737點。標普收跌0.23%，報2578點。通用電氣大跌5.9%，創2011年以來收市新低，近兩日跌幅達12.6%。投資者繼續關注企業財報以及美國稅改的新消息。高盛表示，在2018年初前頒布稅改計劃法案的可能性從之前的65%升至80%。

油價大跌拖累能源股。IEA月報稱，把2017年、2018年石油需求增長預期分別下調10萬桶/日，分別至150萬桶/日和130萬桶/日；因更暖和的天氣導致需求減少，未來數月全球石油需求增速料放緩，明年上半年市場料重返供應過剩。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.41元，較本港上日收市升0.26元；騰訊(00700)今日將公布季度業績，隔晚ADR受壓，收報383.12元，跌4.88元或1.3%。國壽(02628)ADR收報26.55元，跌0.2元。「三桶油」齊跌，中海油(00883)ADR收報10.75元，跌0.15元；中石油(00857)ADR收報5.35元，跌7仙；中石化(00386)ADR收報5.59元，跌4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.28元，升0.73元；聯通(00762)ADR收報11.78元，跌0.12元。

ADR港股比例指數報29026，較周二恒指收市跌126點或0.44%。恒指昨日高見29320點再創近十年新高，其後回落，收報29152點，跌30點。全日下跌股份比例為62%，上升股比例為38%。股價高於50天線比率的中線市寬再跌1.2個百分點至47.2%，為超過一個半月最低，反映大市內部質素進一步轉差。恒指短期支持參考10天線(今日估計約28950點)附近水平。

焦點股份

騰訊今日公布截至今年9月底止第三季度業績。市場預測騰訊第三季度非通用會計準則(Non-GAAP)純利料介乎約148億至177億元人民幣，按年增長約26%至五成一，中位數為按年增長四成；期內收入料介乎590億至642.4億元人民幣，按年增長46%至59%。

中芯國際(00981)：公布第三季利潤按季跌28.6%至2589.9萬（美元．下同），按年跌77.2%。第三季毛利率降至23%，第二季為25.8%。公司預計第四季毛利率進一步收縮。

中國燃氣(00384)：預期截至9月底止半年盈利將按年增超過九成。

香港醫思醫療集團(02138)：預期截至9月底止中期收入及除稅後盈利，分別按年可能增長超過50%和70%，去年同期股東應佔盈利7352.46萬元。

越秀地產(00123)：公布出售武漢物業67%權益，預期出售事項將錄得溢利4億元人民幣。

東風集團(00489)：公布今年首10個月總計汽車銷量258.68萬輛，按年增5.62%。 單計10月份，汽車銷量按年增6%。

今日有多家公司公布截至9月底中期業績，以敏華控股(01999)、利標品牌(00787)及阿里健康(00241)較受關注。石藥集團(01093)今日公布第三季業績。