即巿股評 港股直擊

趨勢跟蹤者逢高就追，而風險卻總是悄悄來敲門。

今年至今我們所能找到市場頂部的時間，都不同程度的出現了調整，卻均沒有造成市場反轉。市場沒有反轉是一個客觀事實，在市場沒有反轉之前出現的低點往往成爲絕佳的買入機會，這是我今年經常說也是經常做的一個分析和策略。

那麼既然到目前爲止，市場依然沒有反轉訊號，是否沒有反轉就舒心了呢？原來在大市上漲途中的回調亦頗具有殺傷力。各位散戶投資者一定要小心，尤其是追高的時候千萬量力而爲。可能會看到專欄作家這邊廂講一定漲，那邊廂出現大跌就說還是有賺，這其中與分析技巧無關，而是需要如果懂得優化組合，利用期貨期權做好對沖，確實可以做到保本的同時放大利潤，這些操作技巧以後有機會再談。

避開上漲途中的回調

目前市場處於上漲趨勢，我們就利用時效系統，避開上漲途中的回調，並等候低點買入，是今年主要的贏錢策略。

上月底出版的月報中提到11月月中過後留意回調風險，時間馬上就到了。

表面風平浪靜，美股的VIX卻悄悄上揚。

包括原油，作爲一路唱好的大好友，眼見大漲一波後基金經理瘋狂加注好倉，都在告訴我，風險又來敲門了，此時要收割利潤，等候機會。

黃金又到累積時

而黃金，卻恰恰來到我們上月預期的周期低點時間區域。這裏是我們部署好倉的時候。

春播秋割，從來就是那麼簡單的事！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。