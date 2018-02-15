即巿股評 港股直擊

恒生指數昨天繼續於10年高位爭持，早段突破29300點水平，高見29320點，再創近10年來新高，惟大市其後隨着A股回落，一度倒跌38點，見29143點全日低位，恒指收報29152點，跌30點(0.1%)，主板成交續逾千億，錄1082億元，上升股份佔38%。

為何外圍市場普遍受壓、亞太區股市包括內地A股及澳洲悉尼普通股指數等也走軟之際，港股卻能夠站穩陣腳呢？

先看看資金流情況，信報EJFQ系統的「新興市場資金流指標」近日確實從高位回落，反映資金正流出新興市場。以下再從滙、債、股三個層面分析，以便得出更完整的圖像。

【附圖】所示，摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)早前確認失守年初以來上升浪的38.2%回調支持位〈詳見10月25日本欄〉，南非蘭特、墨西哥披索和巴西雷亞爾等兌美元皆於過去個多月轉弱，亞洲貨幣指數(ADXY)雖未如摩根大通新興市場貨幣指數般破位下挫，惟升勢同樣受制。

債市方面，安碩摩根大通新興市場美元債券基金(EMB)亦明顯在本月下跌，累挫約1.4%。目前僅餘下新興市場股市指數未有顯著走弱，iShares安碩MSCI新興市場指數基金(EEM)繼續於年初展開的上升通道內運行，但債滙捱沽，股市豈能獨善其身？

資金陸續流出新興市場，香港恒生指數卻有別於過往「跟大隊」向下，反而持續於10年高位反覆徘徊，而且連續7個交易日錄得過千億元成交，原因何在？

綜合「滬港通」和「深港通」南向使用額度，周一(13日)北水流入港股的金額達到50.7億元人民幣，創今年以來最高水平。其10天移動平均線約36.1億元人民幣，乃高於北水今年每天平均流入港股金額17.6億元人民幣逾倍。可見「北水南下」抵消了新興市場資金流出對港股的影響。

本欄昨天提到，恒指成分股的升跌比例顯示，恒指此輪升勢只靠少數權重股推動，例如今天公布業績的騰訊(00700)便是其中主力。巧合的是，騰訊穩坐過去一個月北水愛股之列，排名僅次於工商銀行(01398)。

統計過去一星期數據，騰訊更成為北水最愛的港股；其餘上榜股份包括工商銀行、瑞聲科技(02018)、中國銀行(03988)、中芯國際(00981)、平保(02318)、中石油(00857)、碧桂園(02007)及新華保險(01336)，當中有不少是近期熱炒的股份。

不過，比較過往恒指的變化與北水流入港股的情況可見，每當大量北水開始湧入港股，往往距離恒指見頂不遠；故此，若北水南下的速度轉急，股民或須進一步收緊風險管理。

技術走勢方面，恒指處於成交密集區28600點之上，14天RSI升至過去3個月以來的高位，預示短期走勢向好，維持反覆尋頂格局。

信報投資研究部

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