重要通告 港股直擊

金輪天地控股(01232)公布，旗下間接全資附屬南京捷運房地產投資，透過公開拍賣以總代價2.55億元(人民幣‧下同)，收購中國江蘇省南京市一幅土地。

該幅土地位於江蘇省南京市高淳區，蕪太路以北，新塘路以東，並鄰近地鐵站及交通樞紐，總佔地面積約2.27萬平方米，地積比率不超過1.8，指定用作住宅及商業混合開發用途。

根據收購上述土地的條件，該公司須參與另一幅地塊的公開拍賣並支付500萬元作為競買保證金，該地塊位於上述土地北側，總佔地面積約1.02萬平方米。