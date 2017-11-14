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今日 19:11 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】3新股明上市 雙運暗盤炒高四成

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近期新股市場熾熱，明日將有3隻新股上市，上市前夕，該等新股的暗盤價造好，分別升20%至近80%。

新加坡從事道路工程服務及建築機械租賃服務的承建商雙運控股(01706)，暗盤價一手最多賺1200元。耀才證券新股交易中心資料顯示，雙運暗盤價高見0.79元，較招股價0.56元，上升41.07%，並以高位收市，按每手5000股，未計手續費，一手賬面賺1150元。輝立交易場資料顯示，雙運暗盤收報0.8元，升42.86%，一手賺1200元。

澳門第四大電子博彩設備供應商亞洲先鋒娛樂(08400)暗盤價亦上升。耀才新股交易中心資料顯示，其暗盤價高見0.53元，較招股價0.28元，升89.29%，收報0.5元，升78.57%，按每手1萬股，未計手續費，一手賬面賺2200元。輝立交易場資料顯示，亞洲先鋒暗盤收報0.495元，升76.79%，一手賺2150元。

房地產代理公司方圓房地產(08376)暗盤價亦升逾兩成。耀才新股交易中心資料顯示，方圓房產暗盤價高見1.1元，較招股價0.79元，升39.24%，收報0.95元，升20.25%，按每手4000股，未計手續費，一手賬面賺640元。輝立交易場資料顯示，方圓房產暗盤收報0.96元，升21.52%，一手賺680元。

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