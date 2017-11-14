即巿股評 港股直擊

美加醫學(00876)逆市升8%，收報0.405元，成交額增至2420萬元為一年高。

美加醫學完成3供1集資，翻看昨日收市後公布的供股結果，佳兆業(01638)透過包銷和其一致行動人士的持股由29.77%增至47.28%，成為控股股東。

美加醫學獲佳兆業注入約5億，資金用途包括可能收購海外牙科技術公司和購置土地興建義齒製造廠。此股能夠推銷的概念不算多，當中佳兆業郭英成8月底表示，佳兆業進行城市更新業務時，過程涉及很多醫療用地，將交由其他公司，而美加醫學有良好發展願景及知名度。

泊上佳兆業碼頭固然好。不過美加醫學與一眾熱炒醫藥股不同，業務並非擁有無限憧憬空間的生物科技，而是假牙製造商。假牙製造商與發展醫療用地的距離有多大？

另外，美加醫學與業務相對接近的現代牙科(03600)今年至今仍錄跌幅，遑論熱炒醫藥股，相對恒指升幅亦完全跑輸。業績方面，美加醫學截至6月底止中期純利693.4萬元，按年跌27.12%，第三季未出盈利預告，睇怕難有突破。

短線走勢方面，股價已連升兩日進賬一成半，供股股份明天首日交易，若0.4元附近進場，可先睇今年高位為0.445元，另外留意佳兆業去年10月起掃入美加醫學，總共以3.9億元買入約8.31億股，平均每股約0.47元，訂一成止蝕位，年尾持盈保泰為上。

陳鎮強

信報投資研究部

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