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翔輝礦業(01625)10月底煞停上市，沽空機構烽火研究發表報告指，該公司聲稱已簽訂框架銷售合同的交易非常可疑，當中最大客戶的股東身份及財富來源均存在重大疑問，認為翔輝不適合上市。

報告發現，該公司5名客戶中的4家營業收入，均遠低於其向翔輝承諾的銷售額，相關客戶的營運規模細小，根本無法支撐其向翔輝的採購額，讓人難以置信此等公司會每年向翔輝作大額採購。大理石並非極度稀缺貨物，相關客戶採購額有限，沒有必要向翔輝礦業承諾兩年內的採購額，此舉在商業上毫不合理。

烽火曾在10月16日及23日兩周兩次到訪其最大客戶廈門和豐的註冊地址，第一次到訪時發現廈門和豐貌似營運正常，但第二次到訪時，卻發現廈門和豐的門牌已換成廈門金之裕商貿，無人辦公。廈門金之裕商貿與廈門和豐毫無關聯，顯示廈門和豐借用他人辦公室以欺騙保薦人。

另外，公司的現金及銀行結餘水平奇低無比，在2014至2016年底，分別只有14萬元(人民幣‧下同)、3.9萬元及75.3萬元，實在難以令人相信翔輝是一家足以在港交所主板上市的公司。

基於翔輝礦業上述原因，以及最大客戶的股東身份及財富來源存在極大疑問、疑似規避禁售期的股權轉讓等諸多問題，故認為相關監管機構或需要對翔輝礦業展開調查，應重新考慮翔輝礦業上市的合適性。

翔輝礦業原訂上月31日掛牌，惟上市前一日宣布由於監管機構作出查詢，公司需要更多時間回應，故決定現階段不會進行上市，並同時宣布退票安排。