港股直擊 即巿股評

隔晚美股靠穩，港股今日續於十年高位爭持，今早一度突破29300點水平後，隨A股回落。大市成交額連續7日過千億，不過下跌股份比例超過六成。

恒指今早高開89點，開市後曾升132點，見29320點再創近十年新高，其後回落，上午約10時25分後倒跌，最多跌38點，見29143點全日低，及後再回升，中午升15點，午後窄幅爭持，尾段偏軟。恒指收報29152點，跌30點或0.1%。大市今日下跌股份比例為62%，上升股比例為38%。

全日成交額1082.41億元，較上日減少約71.1億元，為11月3日以來最低。

國企指數收報11601點，跌82點或0.7%。國指連跌兩日累挫144點或1.2%。

恒指即月期貨收市跌12點或0.04%，報29175點，高水23點。

A股方面，今日公布的工業、消費等宏觀數據低於預期。滬指跌0.53%；深成指跌0.96%。兩市成交額約6037億元人民幣。國家統計局公布，今年首10個月，全國固定資產投資51.78萬億元人民幣，按年增長7.3%，符合預期；不過，10月規模以上工業增加值按年增長6.2%，略遜市場預期增長6.3%。另外，昨日公布的10月新增貸款亦遠遜預期。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升3點，報23409。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.7%；建行(00939)跌0.6%；國壽(02628)跌1.5%；中行(03988)跌0.5%；工行(01398)跌0.5%。另外，中移動(00941)跌1.3%；聯通(00762)跌2.3%；「三桶油」跌1.3%至1.6%。相反，友邦(01299)再創新高，收市升0.9%；明天公布業績的騰訊(00700)收市升0.1%；港交所(00388)曾創逾兩年高，高收0.1%；恒生(00011)升1.4%；中銀香港(02388)升0.8%；新地(00016)升1.1%。

焦點板塊

汽車股：花旗發表中資汽車股報告，認為有三大因素推動明年行業發展，並首予多隻汽車股評級，當中首選為華晨(01114)、吉利(00175)及廣汽(02238)，評級「買入」，目標價為40元、40.3元及26.55元，吉利(00175)股價破頂，收市飆升6.4%為表現最好藍籌；華晨升4.5%；廣汽跌0.5%。另外，東風(00489)升0.4%；北汽(01958)升2.8%。

科技股：焦點半新股雷蛇(01337)上市翌日反覆，上午低見4.36元創新低，下午回勇一度升5.5%，收市升2.4%，報4.69元，成交額15.77億元；閱文集團(00772)重返紅底股，收市升4.5%，報100.9元，成交額18.36億元。強勢蘋概孖寶回軟，瑞聲科技(02018)跌2.3%；藍籌新貴舜宇光學(02382)曾見152.6元再創新高，收市倒跌1.7%。另外，金蝶(00268)創兩年高後倒跌0.8%；雲遊控股(00484)發盈喜，收市升6.6%；鴻騰(06088)升1.8%。半導體股回吐，中芯(00981)收市後公布季績，尾段受壓，收市挫5.6%，成交額14.75億元；華虹半導體(01347)跌3.8%；ASM太平洋(00522)跌1.6%。

食品及飲料製造商：多股跑贏大市。康師傅控股(00322)創逾兩年高，收市升6.6%，集團績後獲瑞信上調至「中性」，目標價升至13元。另外，萬洲(00288)升0.6%；H&H國際(01112)升9.8%；統一(00220)升3.8%；華潤啤酒(00291)升0.2%；周黑鴨(01458)升1.5%。

鐵路及基建股：連日跑輸，中交建(01800)跌1.2%，連跌13日；中鐵(00390)跌1.3%，連跌7日；中鐵建(01186)和鐵建裝備(01786)創52周低，分別跌1.3%和6.1%。花旗發表報告，把中車(01766)和中車時代(03898)評級升至「買入」，中車跌0.3%；中車時代同時獲瑞銀首予「買入」評級，收市升2.2%。

新能源股：板塊走高，陽光能源(00757)升10.9%；保利協鑫(03800)創兩年高，收市升3.4%；協鑫新能源(00451)升6.7%；卡姆丹克太陽能(00712)升8.1%；順風清潔能源(01165)升7.6%；興業太陽能(00750)升5.2%；信義光能(00968)升1.1%；華能新能源(00958)升3.3%。

中資航空股：逆市爬升，國航(00753)升4.8%，為升幅最大國指成分股，其A股升4%；東航(00670)飆7.5%，其A股升0.74%；南航(01055)升2.7%，其A股升4.19%。

焦點股份

MSCI新貴：MSCI明晟公布半年檢討，MSCI香港指數加入金利豐金融(01031)及敏實集團(00425)，金利豐高開低收，收市跌1.7%；敏實創新高後，倒挫3.6%。MSCI中國指數納入8隻新貴，建滔化工(00148)跌1.9%；比亞迪電子(00285)跌2%；耐世特(01316)創新高，收市升4.8%；美圖公司(01357)升0.3%；理文造紙(02314)跌2.2%；華潤醫藥(03320)升4.8%；雅居樂(03383)跌1.3%；洛陽鉬業(03993)升1.4%。

寶勝國際(03813)：裂口低開12.9%，曾挫23.8%創逾一年半低，收市跌20.4%，成交額1.4億元。集團首9個月盈利按年跌35.47%。裕元集團(00551)亦受壓，曾挫一成，收市跌7.8%，集團首9個月盈利按年增長4.5%。

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