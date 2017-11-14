即巿股評 港股直擊

花旗魚缸隔晚靠穩，目前等緊稅改方案，花旗缸邊友按兵不動。至於港股表現反覆，早段高開再創近十年新高，但A股唔生性，港股亦跟隨回落。恒指高開89點，最多升132點，見29320點半日高位，其後A股下跌，港股亦被拖累，一度倒跌38點，見過29143點半日低位，中午報收29198點，僅升15點；國指繼續跑輸，半日跌45點，報收11639點。

友邦(01299)經大摩祝福過，新高再新高，半日升1.53%，盤中曾創67.45元上市新高，睇嚟呢次70元無乜走雞。至於騰訊(00700)高開低走唔多老利，早段高開394元以為業績前偷步有運行，誰知開市價已經係半日高位，半日報收389.2元，392元企唔穩，似乎有人存心壓價，唔畀騰訊喺業績前發圍。阿Man講過騰訊一定要企穩392元先有運行，睇嚟明日放榜前未能先偷步突破。

至於內險股連升多日後，又要抖抖氣，平保(02318)叫做仲有些少升，其他內險股回吐，但相對累計升幅，今日嘅回吐幅度絕對可以接受。內銀股相對無乜本事，普遍腳軟，同樣跌幅尚算溫和，暫時未見買盤積極掃貨，難以對大市帶嚟動力。

除咗騰訊先升後回，早段拍住騰訊齊齊上嘅港交所(00388)，同樣拍住齊齊回吐，早段見過238.8元高位，喺240元之前又卻步，講到底港交所上面層層蟹貨，難以一口氣坐直昇機，唯有分段五蚊五蚊咁向上爬。不過阿Man認為喺港股牛三之際，成交額只會有增無減，中線表現仍值得睇好，目前未到終點站，只係需要時間逐步攀升，唯有畀多些少耐性。

至於三個火車頭中最落後嘅大笨象(00005)，未能借助季績之力變身小飛象，喺短期未見有其他好消息嘅情況下，大笨象股價都係呆吓呆吓，今日更跌至75元邊沿，走勢認真麻麻，注意75元支持位不容有失，要扭轉目前弱勢，除非股價升穿76元企穩。

水泥股做好，由於內地基建持續活躍，預期第四季度建材需求回升，建材水泥股今日做好，多隻水泥股升幅由接近2%至4%不等。噚日有粉絲問吉利汽車(00175)點睇，呢段時間一直高位反覆整固，阿Man教路粉絲可繼續持貨。只要升穿27元靠穩，新高可期，果然今日半場升6.2%，再創28.3元新高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人