港股直擊 即巿股評

隔晚美股靠穩，港股今早續於十年高位爭持，早段突破29300點水平後，隨A股回落。恒指依賴強勢重磅股，國指則明顯跑輸。

恒指今早高開89點，開市後曾升132點，見29320點再創近十年新高，其後回落，上午約10時25分後倒跌，最多跌38點，見29143點半日低，及後再回升。恒指中午收報29198點，升15點或0.1%，大市成交額602.31億元。

國企指數續跑輸，中午收報11639點，跌45點或0.4%。

A股受壓，滬指跌0.45%；深成指跌0.73%。國家統計局公布，今年首10個月，全國固定資產投資51.78萬億元人民幣，按年增長7.3%，符合預期；不過，10月規模以上工業增加值按年增長6.2%，略遜市場預期增長6.3%。

藍籌股方面，友邦(01299)再創新高，半日升1.8%；明天公布業績的騰訊(00700)半日升0.4%；花旗發表報告，首予多家汽車製造商「買入」評級，當中更予吉利(00175)40.3元目標價，吉利今早破頂，半日飆升6.2%為表現最好藍籌。相反，滙控(00005)跌0.7%；港交所(00388)跌0.3%。中資金融股軟，建行(00939)跌0.1%；國壽(02628)跌1.3%；中行(03988)跌0.5%。另外，「三桶油」半日跌1%至2%，中海油(00883)為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：焦點半新股雷蛇(01337)上市翌日回吐，半日低見報4.36元創新低，中午跌4.4%，成交額5.15億元；另外，閱文集團(00772)半日升3%。強勢蘋概孖寶回軟，瑞聲科技(02018)跌0.9%；藍籌新貴舜宇光學(02382)曾見152.6元再創新高，半日倒跌0.9%。另外，金蝶(00268)升2.1%；雲遊控股(00484)發盈喜，半日升7.4%；鴻騰(06088)升3.1%。

食品及飲料製造商：多股今早跑贏大市。康師傅控股(00322)創逾兩年高，半日升6.4%，集團績後獲瑞信上調至「中性」，目標價升至13元。另外，H&H國際(01112)升4%；統一(00220)升4.5%；華潤啤酒(00291)升1.3%；中糧肉食(01610)升1.3%。

鐵路及基建股：連日跑輸，中交建(01800)跌0.9%，暫見13連跌；中鐵(00390)跌1%，暫見7連跌；中鐵建(01186)和鐵建裝備(01786)創52周低，分別跌1.2%和4.1%。花旗發表報告，把中車(01766)和中車時代(03898)評級升至「買入」，中車半日跌0.4%；中車時代同時獲瑞銀首予「買入」評級，半日升2%。

光伏太陽能股：板塊走高，陽光能源(00757)抽升12.50%; 保利協鑫(03800)創兩年高，升6%; 協鑫新能源(00451)突破上月高位，升5%。卡姆丹克太陽能(00712)反彈8.1%。

焦點股份

MSCI新貴：MSCI明晟最新公布半年檢討，MSCI香港指數加入金利豐金融(01031)及敏實集團(00425)，金利豐今早高開低收，半日跌2.3%；敏實創新高後，倒挫5.9%。MSCI中國指數納入8隻新貴，建滔化工(00148)跌2.6%；比亞迪電子(00285)跌1.7%；耐世特(01316)飆升7.7%；美圖公司(01357)升1%；理文造紙(02314)跌1.8%；華潤醫藥(03320)升4.8%；雅居樂(03383)跌1.7%；洛陽鉬業(03993)升1.4%。

寶勝國際(03813)：裂口低開12.9%，曾挫23.8%創逾一年半低，半日跌23.1%，成交額1.13億元。集團首9個月盈利按年跌35.47%。裕元集團(00551)亦受壓，半日挫9.7 %，集團首9個月盈利按年增長4.5%。

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