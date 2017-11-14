即巿股評 港股直擊

噚日隻雷蛇(01337)成為咗公司一時佳話，事關designer同事Ken爆咗被我知，我哋其中一個developer同事Cyrus喺$5買咗一手雷蛇，初初以為佢係IPO落選者，問過先知唔係，佢係IPO都抽中咗一手，可能係啲developer向來都對於科技嘢情有獨鐘，再加上年輕嘅佢幾乎日日lunch返嚟都見佢拎住部電話打緊機，所以$5都要走嚟高追掛(BTW，我喺某討論區見到有巴打寫話$5.2入咗10萬股，唔知真定假)。不過呢位小朋友都知道咩叫做勢色不對嘅，佢喺5蚊入咗一手雷蛇之後，率先係$4.9放走，然後我今朝見到佢時，佢再同我講噚日放走晒所有「蛇」。第二手佢幾錢放無講底，就當用住噚日條蛇嘅收市價$4.58幫佢計計數，平均買入價係(3.88+5)/2=4.44，平均賣出價係(4.9+4.58)/2=4.74，如是者兩手就等於4.74x2000-4.44x2000，即係淨袋六舊，不過呢度佢前後要比三次手續費：$5買一手、$4.9放一手、收市前放一手。假設每次交易費$50計，扣埋得返$450，都夠同女朋友食餐好嘅(如果佢女朋友唔係要求極高嘅話)。

Well，呢個故事無寓言的，只係純粹分享，你可以話唔理解佢點解要咁做，你亦都可能會明白佢呢個trading mode，市場就係咁先至「多元化」。

又睇返呢個咁「多元化」嘅市場，恒指今朝開市報29272點，升90點；開咗市10分鐘都無就彈咗上暫時(依家10點11分)高位29320點，噚日隻恒指牛(68744)採取短線策略嘅話，如果day trade就一係噚日朝早11點35分或下晝2點10分，趁5分鐘圖見SlowSTC(14,3)超賣入市，跟手尾市收工；如果行「今日買，明早放」嘅話，咁就好明顯今朝早開市無耐就走人啦。若然依家仲揸住隻(68744)嘅話，以暫時輸緊一格計，相信都仲可以捱多一陣。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點21分，恒指做緊29216點，升34點，最高暫時做過29320點，用呢啲數套落去恒指牛熊證街貨圖上，就知29200至29299點嗰34張期指已經被滅門，而29300至29399點呢啲仍然係熊證重貨區，有相當於1234張期指，不過當中都有部份已經瓜柴，就算依家個市有所回落，但下方最貼價嘅牛證係28600至28699點，呢度有283張期指，貨量偏少都算，但同現價個距離相差嘅616點呢。依家10點26分，恒指由升轉跌，報29172點，跌9點，即使倒跌，但so far同牛證都仲有一段好明顯嘅距離，如果從5分鐘圖所見，SlowSTC(14,3)已經出現嚴重超賣，day trade嚟講呢個位入隻貼價牛真係perfect；但從日線圖嚟講呢，MACD雖然仲見「雙牛」，但差距收窄；SlowSTC(14,3)已經嚴重超買咗好耐啦，至於14RSI見65，嚴格嚟講仲未踏入去超買範圍，再者保歷加通道口keep住拓闊，擺到明比位恒指去行，令到恒指依家粒燭由原本升穿晒保歷加通道頂，都變返處於保歷加通道頂裡面。

日線圖計恒指似乎尚未有一個比較明顯嘅方向，建議仍然短線操作，甚至從個股入手，暫時唔好理個市住先。

不過有一樣理一定要理，就係今日是我阿姨生日，佢同我老爸同年，又即係提提我，下個月25日就係老爸生日了。玉蘭阿姨，生日快樂！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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