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今日 10:51 港股直擊 即巿股評

恒指倒跌38點後回穩 吉利突發力

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隔晚美股靠穩，港股今早表現反覆，早段再創近十年高後，隨A股回吐。

恒指今早高開89點，開市後曾升132點，見29320點再創近十年新高，其後回落，上午約10時25分後倒跌，暫時最多跌38點，見29143點，最新回升。截至上午約10時48分，恒指報29208點，升26點或0.1%，大市成交額436.74億元。

國企指數報11626點，跌57點或0.5%。

A股偏軟，滬指跌0.26%；深成指跌0.46%。國家統計局公布，今年首10個月，全國固定資產投資51.78萬億元人民幣，按年增長7.3%，符合預期；不過，10月規模以上工業增加值按年增長6.2%，略遜市場預期增長6.3%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.6%；港交所(00388)跌0.4%。中資金融股軟，建行(00939)跌0.4%；國壽(02628)跌1.3%；平保(02318)跌0.2%；中行(03988)跌0.5%。

友邦(01299)再創新高，現升1.8%；騰訊(00700)升0.8%；吉利(00175)升4.3%。

鐵路及基建股連日跑輸，中交建(01800)跌1.5%，暫見13連跌；中鐵(00390)跌1.3%，暫見7連跌；中鐵建(01186)和鐵建裝備(01786)創52周低，分別跌1.3%和0.8%；中車(01766)跌0.1%。板塊中以中車時代(03898)表現最好，現升2.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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