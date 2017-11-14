寶勝國際(03813)裂口低開12.9%，開市後跌幅進一步擴大，暫時最多跌19%，見1.19元創逾一年半低，現跌17%，成交額2280萬元。
集團公布，截至9月底止今年首9個月盈利3.37億元人民幣，按年下跌35.47%，期內營業收入138.83億元人民幣，按年上升14.13%。
裕元集團(00551)亦受壓，最新跌2.8%，報31元。集團截至9月底止今年首9個月盈利3.96億元(美元‧下同)，按年增長4.51%。
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裕元集團(00551)亦受壓，最新跌2.8%，報31元。集團截至9月底止今年首9個月盈利3.96億元(美元‧下同)，按年增長4.51%。
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