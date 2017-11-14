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MSCI明晟公布半年度指數成分股檢討結果。MSCI中國指數加入8隻股份，剔出5隻股份。

8隻獲納入的股份包括雅居樂(03383)、比亞迪電子(00285)、洛鉬H股(03993)、華潤醫藥(03320)、建滔化工(00148)、理文造紙(02314)、美圖(01357)，及耐世特(01316)。

剔除的5隻股份包括中煤能源H股(01898)、中國電力國際(02380)、長安汽車B股(200625.SZ)、敏實集團(00425)及中石化煉化(02386)。

中國小型指數納入31隻成分股，剔出38隻股份。納入的股份包括京能清潔能源(00579)、中國電力國際、光大綠色環保(01257)、信利國際(00732)等。剔出股份包括雅居樂、比亞迪電子、北京控股(00392)、遠東環球(00830)、嘉華國際(00173)、建滔化工(00148)、理文造紙(02314)等。

另外，MSCA中國A股指數新增25隻股份，剔出96隻股份。新增股份包括陝西煤業(601225.SH)、榮盛石化(002493.SZ)、上海臨港(600848.SH)、國盛金控(002670.SZ)、眾泰汽車(000980.SZ)、吉祥航空(603885.SH)等。

剔除的股份包括中國重工(601989.SH)、萬達電影(002739.SZ)、江蘇有線(600959.SH)、鄭煤機(601717.SH)及振華科技(000733.SZ)等。

中國A股小型股則新增183隻股份，剔出56隻股份。MSCI中國A股國際指數新增29隻股份，剔出41隻股份。

股份變動將於11月30日收市後生效，下一次季度檢討明年2月12日公布。