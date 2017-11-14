港股直擊 即巿股評

港股升勢僅集中部分新經濟股，市場聚焦明日公布季績的騰訊(00700)身上，觀望氣氛濃厚。

歐洲股市昨晚急跌，拖累美股早段向下，不過及後迅速回穩，三大指數集體上漲。道指標普結束兩連跌。道指收升17點報23439點。納指收漲0.1%，報6757點。標普收漲0.1%，報2584點。通用電氣盈利指引不及預期，同時削減派息，股價大跌逾7%。投資者繼續關注季績及美國稅改方案在國會的進展。

特朗普日前發布Twitter消息稱，他對國會參眾兩院感到驕傲，原因是其在稅收的問題上如此努力，又稱正在接近目標，並重申將對中產階級徵收的最高稅率下調至35%。

另外，投資者關注將於本周後期公布的通脹數據。今年FOMC票委的美國費城聯儲總裁哈克在上周日講話稱，不認為聯儲局政策將出現劇烈變化；傾向於今年加息一次，明年加息三次，但是需要確認在實現通脹目標上有進展。

京東早段漲近7%，收市升3.5%，公司第三季度淨利潤為10億元人民幣，創最高盈利的一個季度，大大好過分析師預計的虧損2.13億元人民幣。

倫敦基本金屬普遍上升。LME期銅收漲1.52%，每噸報6898.5美元；LME期鋁升0.24%，期鎳升3.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.3元，較本港上日收市跌0.35元；騰訊(00700)ADR收報391.34元，升3.74元；國壽(02628)ADR收報27.18元，升3仙，國壽首10月保費收入按年增19%。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.99元，跌7仙；中石油(00857)ADR收報5.48元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.74元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.87元，升0.32元；聯通(00762)ADR收報12.1元，跌8仙。

ADR港股比例指數報29219，較周一收市升36點或0.13%。恒指昨收報29182點，升61點或0.2%，再創2007年12月初以來收市新高。不過近日港股已持續呈現轉弱跡象，個股跟不上恒指升幅的情況愈趨明顯。股價高於50天線比率的中線市寬昨日再跌2.6個百分點至48.3%，續創一個半月來最低。另外，新股熱度似正退減，閱文(00772)昨日股價跌穿紅底、雷蛇(01337)首日掛牌由高位急回，留意本周四掛牌的易鑫集團(02858)之表現。

焦點股份

新秀麗(01910):截至9月底止第三季盈利5659萬美元，按年增長78.37%。

膳源控股(01632):預期截至6月底止半年將錄得純利，去年同期虧損363.2萬元。

漢國置業(00160):預期截至9月底止半年溢利按年增長超過10倍，去年同期盈利2.13億元。

華潤電力(00836):旗下附屬電廠10月售電量1015.88萬兆瓦時，按年下降14.2%。

中芯國際(00981):今日公布第三季度業績。