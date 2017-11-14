即巿股評 港股直擊

日前網上瘋傳有位大師跟一眾股民對賭，年初時指出騰訊（00700）一定先見280元，如未見280元便升至380元，並會請全港粉絲食飯。大師一言九鼎，相信會是位找數真漢子，未知何時開席，相信會成為城中熱話。正當筆者估計，炒賣花生有機會發圍，可以炒番筆，原來大師由2016年12月開始唱淡見頂，每次均「升埋呢浸」，各路股民都已食足一年花生，現時轉炒清涼茶。筆者對於大師生平研究甚少，反而方立祺老師在這方面有真知灼見，大家不妨去方老師的專頁學習一番，老師選股及持股功力，絕對值得大家學習參考。

不買飆股睇歸邊

筆者早前多篇分析文章，指出買股要識於微時，要看收集形態，要看其次序及回歸性問題，未來數天我們再深化討論這些選股問題。筆者已指出，時間上現時已近頂，2017年再大升的空間不大，未來將要步入區間市整固，現階段最好便是趁着今天努力裝備，明年首季在股市中「淘寶」。

早前已跟大家分享箱形及碟形狹長區間的處理方法，這是建基於在區間市時，資金會收集股份，且貨源歸邊，流通量細，之後用小量資金便可以推高股價。近日多隻大型新股上市，當中最矚目的必是閱文（00772）莫屬。最吸引筆者注意的，是閱文上市前並無任何基礎投資者。翻查資料，現時母公司騰訊持有57.62%，而第二大股東持有7.52%，招股時雖有不少「頂頭槌飛」入市，但主要持股的仍是散戶，初步計算主要股東持有65.14%，近三成則由散戶持有。

合則力強，分則力弱，以上周五在100元收市來看，雖然股票傳心師直指閱文將見200元，但每股閱文在每位散戶心中價值都不同，每位散戶的入市價都不一樣，止賺止蝕位也大異。從現時持倉的組合情況分析，稍有波動便易跌不易升，如跌穿100元，止賺者有之，止蝕者有之，現時市盈率偏貴，價值投資者在現水平入市的機會很低，且上市時日短，圖表派也入市無從。除了靠估或是內幕消息，否則憑藉什麼理由入市呢？閱文跌穿90元上市價應先於升穿200元！

港交所將一鳴驚人

中長線而言，閱文應是理想選擇，不過市場尚有很多實力股未獲資金青睞。閱文最終是否市場競爭的生還者？最理想便是夠平，而管理層能用最少的資金賺最多錢，現階段卻未能滿足上述條件！如大市在低位回升，市場氣氛暢旺或許仍有支持，但快將歲晚收爐，長線投資者或仍會持有優質股，大市升幅已巨，會有多少資金在現水平入市高追閱文？筆者抱有懷疑！筆者會待閱文跌穿90元水平後，甚至可以低見70元水平，發出買入訊號才會買入閱文；而在明年首季市場出現震盪時，或許會是低吸良機，屆時亦已運行近5個月，有圖表作依據，可從圖表分析資金是否流入閱文。

與閱文情況相反的，恐怕是港交所（00388）。坊間一眾分析指出，從大市成交金額可估算港交所盈利，而近日每天平均交易金額達千億，港交所卻未見配合，成交仍然偏低，跟2006至2007年成交增股價升的走勢不同。既為獨市生意，也是寡頭壟斷，有業績保證也有圖表分析，為何升不上來？

從成交理論分析，港交所不是不升，只是時辰未到。從數據上看，港交所可說並沒有特別重要的大股東。不過，一、作為指數成分股，早已被指數型基金持有；二、香港政府把港交所作為核心持股，不會沽出，即使是散戶持股，很多朋友在較低的價位買入，持有時間較長，有較大的空間容許股價震盪，要震走的、怕悶的都早已離場，現時持有的都是中堅分子；港交所快將不鳴則已，一鳴驚人，配合筆者對大市波幅的計算，2018年將是港交所的好日子。