即巿股評 港股直擊

上周，香港市場表現得十分強勁，期指在經歷完上周一的小奇蹟日後，很快於周二便以大成交的配合下，一舉升穿了近期阻力28628點及28811點，正式突破了28000至28628左右的橫行區域，出現了明確的上升行程。在之後的數個交易日內，期指仍能保持升勢，雖然速度看似有所減慢，惟仍能創出六連升的勢頭，並正式突破29000點大關，牛市氣氛濃厚，而這走勢亦正好和筆者上周的預期相約。

現時，筆者仍然維持本年內期指可見30000點的預測，不過，至於能否於本月內見到，則很大程度要看本周三股王騰訊(00700)業績公布後才可作定斷，因為畢竟在近數月香港市場的強勁表現背後，說實在大市升幅並不太全面，很多時都只是依靠一部份的強勢股的帶動，而騰訊亦是當中的表表者，如果這個情況短期內不變的話，本周三騰訊業績公布後的表現相信會對本月，甚至本年底前的香港市場表現有著重大的影響。另外，其實有市場上亦出現了一個對期指短期表現的利好因素，那就是上周五恒指成分股的換馬，剔出國泰航空(00293)及昆侖能源(00135)，換入近期熱門及高增長股舜宇(02382)及碧桂園(02007)，筆者認為是次換馬能為大市帶來新動力。綜括而言，筆者對短期期指未來走勢仍然偏向看好。

技術方面，期指經過六連升後，暫時仍然維持在各條移動平均線之上，且距離逐漸拉闊，短期向好的形勢持續。另外，各主要技術指標普遍出現了向好的訊號，如MACD圖中出現了雙牛訊號，而牛差距亦在擴闊中；而在隨時慢步指數中，%k線已正式升穿了%D線。再加上近期大市成交亦不斷擴大，上周如不計閱文(00722)上市的因素影響下，日均成交亦有超過1100億，這皆反映大市市況暫時還十分暢旺，向上突破動力還很充足。現時因期指已正式升穿了橫行的區域及大時代的高位，已進入了無人之境，因此筆者暫時認為期指要升抵本年度目標30000點的阻力不大；而相反，筆者倒希望大家重點留意向下的重要支持位(28600點)，因如未來該位置正式被跌穿的話，本年度目標便可能不能達到，且或會迎來較深的調整，相信到時有機會再次見回27200點水平。

暫以小注短炒策略部署

策略方面，雖然暫時向上升至目標預期未有出現較大阻力位置，惟因距離本年目標越近，值博率亦因而有所減低，因此筆者會建議大家暫時應以小注作短炒策略部署。如上周已根據筆者建議開倉的話，暫時可再看周三騰訊業績公布後的情況而定，如之後升抵29400點行使價，大家便可以「放風箏」式的續持有，並把止賺位設為29400點，並根據情況把止賺位逐步上移；相反，如出現下跌的話，平倉位則可定於29000點水平。如未有開倉的話，因現時值博率有所下降的情況下，筆者會建議大家儘量小注作投機性的部署，以博周三的騰訊業績後大市續升。大家可待今天開市後如升穿昨天高位29227點，且同時升穿開市後十五分鐘高位的話，可考慮小注（緊記）開倉做11月Long Call29600點，期權金成本大概為130-140左右，如之後跌穿29000點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。