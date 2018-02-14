即巿股評 港股直擊

這幾個月，本欄參考恒生指數月波幅探討後市發展，指過去3個月月波幅只有不足5%，異常狹窄，預期本月的月波幅有機會急速放大，推動恒指邁向高峰。昨早恒指低開後倒升，高見29258點，再創近10年新高，愈來愈接近29400點的目標水平。本欄曾以恒指9月收市價27554點為起點量度，假設恒指月波幅較前月放大一倍至6.8%，恒指初步目標為29400點，惟恒指依然維持慢牛狀態，遲遲未見月波幅擴闊，與8月至10月錄得的3.4%至4.6%歷史偏低水平差距不大。

不過，倘若「壓迫愈大、反抗愈大」的情況再次出現，如同1977年及2005年一樣歷史重演，意味本月波幅點數將介乎1600至1950點。故本欄上周六指出，如果恒指上周一所見的28137點已是本月低位，則本月初步目標可由前述的29400點上移至29700點，甚至挑戰30000點大關。

市場聚焦明天公布業績的「股王」騰訊(00700)，分析預期該公司第三季盈利料按年上升33%至45%，介乎141.83億元至154.05億元人民幣。這間亞洲科技龍頭企業的長遠發展和分拆概念固然吸引，但業績是否令市場滿意，將對其股價甚至大市造成短期波動。騰訊與恒指走勢的40天相關系數達到80%以上，騰訊業績能否成為恒指升抵目標水平的催化劑，大家拭目以待。

既然恒指現水平距離前述的目標價不遠，這一浪是否要食到盡才收貨呢？更何況，近日港股已持續呈現轉弱跡象。

首先，隨着恒指逼近29400點目標水平，個股跟不上恒指升幅的情況愈趨明顯。本欄昨天提出中線市寬(股價高於50天線比率)與恒指明顯熊背馳，未有止跌跡象，正下試50%中軸；短線市寬升幅顯著落後恒指，兩者皆未能追上恒指升勢。

與恒指強勢出現不協調現象的還包括整體大市升跌比例，甚至連恒指成分股升跌比例也背道而馳。月初至今恒指累漲逾3%，惟本月整體大市上升股份比例平均僅有45%；換言之，大市約有55%股票於本月錄得跌幅。以上周五為例，當天恒指微跌15點，大市下跌股票佔60%；恒指成分股下跌股票更達70%【右圖】，只靠幾隻股份支撐恒指當天力守29000點之上，包括平保(02318)、瑞聲(02018)、中移動(00941)和友邦(01299)。

恒指昨天漲61點，可是大市和恒指成分股的下跌比例分別達到59%和73%，升幅主要依靠友邦、騰訊、瑞聲和港交所(00388)支撐。事實上，本月迄今9個交易日內，便有4天的恒指成分股下跌佔比達70%或以上。

國企指數形勢比恒指更弱，也有違過往升市模式。如同本欄上周六所說，參考信報EJFQ系統的日線無基準輪動圖，恒指連同大型股、恒生綜合指數繼續向右上方伸延之際，國指卻反覆向左移動，本來相對動力未明顯下跌，毋須太過憂慮，惟昨天終見國指相對動力開始下降，若持續惡化，預示國指未來承受沽壓並掉頭回落的機會不低。

總括而言，近日恒指升勢集中由少數成分股帶動。隨着恒指升近目標水平，港股內部出現不協調，追不上指數升幅的特徵愈來愈顯著，股民宜收緊風險管理，開始分階段獲利。

信報投資研究部

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