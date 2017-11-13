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美高梅中國(02282)旗下澳門路氹新項目美獅美高梅，將於明年1月29日開幕，為集團進軍路氹市場的橋頭堡。首席執行官簡博賢(Grant R. Bowie)今日在傳媒午宴上稱，新項目會與目前路氹其他對手不同，每日、每周以至每年均會改變，為顧客帶來新體驗，例如視博廣場內的LED顯示屏，準備7個小時的內容，並隨着時間而播出不同影像，藉此與競爭對手區分出來。

他指出，中國旅客充分融入數碼生活之內，故此美高梅需要走前一步，提供更多互聯網相關體驗，迎合客戶口味轉變，但具體策略暫時不能透露。

他稱，美獅美高梅投資額為34億美元，折合約265.2億港元，與集團早前公布的270億港元相若。其他對手在路氹項目，如金沙中國(01928)計劃擴建金沙城中心，增加倫敦元素，簡博賢謂美獅美高梅亦預留位置，留待將來可以興建新大樓，而星巴克特色店舖亦可改動為酒店大堂。澳門美高梅亦會增加零售空間，又會在天幕廣場加擺設以吸客。

目前，集團正與澳門政府申請賭枱數目，簡博賢稱已與5間貴賓廳中介人合作，希望在營運初期幫助生意及保證引入高端賭客，並有利加快效率提升。就着貴賓廳市場表現強勁，澳門美高梅將在12月引入新貴賓廳，但他認為中場客仍是澳門賭場的重要增長動力，明年賭業表現可望維持強勁表現。