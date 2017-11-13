港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五個別發展，港股上周飆升517點後，今日在友邦(01299)和科技股發力下低開高收，恒指再創近十年新高。大市成交額續過千億，但下跌股份比例明顯較高。

恒指今早低開62點，報29058點屬全日低，開市後倒升，曾升137點，見29258點再創近十年新高，之後大致靠穩，中午升77點，波幅上午成形。午後大致維持約100點升幅，尾段稍為回落。恒指收報29182點，升61點或0.2%，再創2007年12月初以來收市新高。大市今日股份比例為59%，上升股比例為41%。

全日成交額1153.51億元，較上日增加約59.38億元。

國企指數收報11684點，跌61點或0.5%。

恒指即月期貨收市升118點或0.41%，報29187點，高水5點。

A股高收，上證指數升0.44%，連升6個交易日，創近22個半月高；深成指升0.43%。兩市成交額約5965億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升6點，報23388。

藍籌股方面，大摩指內地放寬外資持股限制為友邦(01299)揭開新一頁，維持「增持」評級和目標價75元，但認為「最牛」情況下可睇95元，友邦曾升6.5%，見65.6元創新高，收市升6%，支撐大市。另外，港交所(00388)升2.5%；聯通(00762)升2%；神華(01088)升1.6%；蒙牛(02319)升1.7%。相反，國泰(00293)和昆能(00135)被剔出恒指成分股，分別跌1%和3.9%；平保(02318)曾見77元創新高，收市倒跌0.3%；九倉(00004)跌2.6%；旺旺(00151)跌3.3%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊(00700)升0.6%；不過，旗下閱文(00772)逆市受壓，跌穿100元，收市跌3.8%，報96.55元。蘋果概念孖寶今早勢如破竹，上周累飆21.3%的瑞聲(02018)獲多家大行唱好，當中瑞信升目標至214.5元，股價今早曾飆升9.2%，見185元創新高，收市升5.8%；藍籌新貴舜宇光學(02382)曾升6.6%創新高，收市升6%。鴻騰(06088)和眾安(06060)獲納入恒生綜合大中型股指數，即將加入「港股通」交易範圍，分別升14.4%和2.2%。另外，中芯國際(00981)創逾12年新高，收市升3.8%；長飛(06869)創新高，收市升2.2%；TCL多媒體(01070)升9.5%；金蝶(00268)升9.2%；中軟國際(00354)升6.9%；網龍(00777)升1.7%；擎天軟件(01297)升5.3%；金山軟件(03888)升1.4%。

汽車股：今日走勢兩極，廣汽(02238)成國指成分股新貴，收市升1.9%；吉利(00175)反覆升1%；比亞迪(01211)和華晨(01114)升約0.5%。相反，長汽(02333)遭里昂降目標至9.6元，收市跌2.9%為表現最差國指成分股；東風(00489)跌1%。零件商敏實(00425)創新高，收市升4.2%。4S零售商個別走，和諧汽車(03836)升3.2%；美東(01268)升2.5%；正通(01728)創近6年高後，倒跌0.5%。

內房股：藍籌新貴碧桂園(02007)裂口高開11.4%，報13.68元屬全日高，收市升5.7%，成交額12.78億元；新城發展(01030)升11.2%；合景泰富(01813)升5.5%；雅居樂(03383)升2.9%；富力地產(02777)升3%。物業管理股綠城服務(02869)創新高，收市升9.1%。重磅內房普遍向下，中國恒大(03333)跌1.8%；融創(01918)跌1.2%；萬科(02202)跌2%。

新能源股：多股跑出，金風科技(02208)今日創近兩年高，收市升11.3%，連升第7日，成交額2.51億元，其A股(002202.SZ)升6.05%。保利協鑫(03800)創近兩年高，收市升3.5%，成交額5.36億元；協鑫新能源(00451)升7.1%；北控清潔能源(01250)升5.5%。

焦點股份

雷蛇(01337)：今日掛牌上市，開報5.12元，較招股價3.88元高1.24元或32%，衝高至5.49元後迅速回吐，收報4.58元，較招股價高18%，成交金額44.18億元，不計手續費，每手賺700元。

半新股：上周五上市的兩股急吐，凱知樂國際(02122)創新低，收市跌11.4%；雅居投資控股(08426)穿招股價，收市挫21.6%。另外，晶苑國際集團(02232)創新低，收市跌1.1%。相反，津上(01651)公布中期多賺1.3倍，午後創新高，收市升9.2%。

創業板股份：3隻今年4月上市的創板股輪流落鑊創新高，海鑫集團(08409)曾升1.22倍，收市回落升37.8%；禮建德集團(08455)升10.2%，連升7日累飆4.4倍；亞洲雜貨(08413)升46.3%。相反，上周四洗倉式暴跌的利寶閣(08102)未回穩，再跌17.9%。

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