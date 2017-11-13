港股直擊 即巿股評

電競設備商雷蛇(01337)今早掛牌上市，開報5.12元，較招股價3.88元高1.24元或32%，衝高至5.49元後迅速回吐，低見4.56元，收市報4.58元，較招股價高0.7元或18%，成交8.93億股，成交金額44.18億元。

若不計手續費，每手1000股賺700元。

集資是次淨額約39.31億元，本港公開發售獲超額認購約290.24倍，一手1000股中籤率為50%，認購25手始穩獲一手。

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