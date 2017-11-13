港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 友邦保險(01299)

評級：增持 -> 增持

目標價：75元-> 75元(較前收市61.6元有21.8%潛在升幅)

內地進一步開放金融業，中國財政部副部長朱光耀公布，將保險公司的外資持股上限則於三年後放寬至51%，五年後全面取消。摩根士丹利發表報告，指在最基本情況下，維持友邦目標價75元，以及「增持」評級不變，但若內險全面放寬外資持股限制，則給予友邦「最牛」目標價97元。

大摩認為有關開放的時間表合理，對友邦而言亦屬理想，其中國業務之估值限制最終亦將消除。