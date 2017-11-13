即巿股評 港股直擊

承接上周三(11月8日)話題，今日續談俊盟國際(08062)，前文表示最初分析日期為今年1月27日，上市日期則是去年12月15日，即當時為上市不足一個半月。而文末寫到認購反應熱烈，公開發售部分錄得超額認購逾1275倍，但上市價為0.56元，而非招股價上限0.6元，暗示自己人已「圍貨」機會大。

自己人圍貨

現接續看招股結果，公開發售部分認購最大額的755人，佔全數公開發售的約1.7萬份有效申請不足4.5%，卻合共獲發2174.5萬股，佔總體6000萬股的36.24%，明顯是自己人在「圍貨」，但基於人數眾多，想法肯定不一致，預示股價被拉升幅度不大便開始有人想散貨，所以我認為那755份大額認購申請只是在製造銷情熱烈的假象，但畢竟這些「打手」需要成本，於是管理層以略低於下限價的0.56元上市，藉此降低「打手」的成本，所以若推斷正確，便會進一步預示上市初期股價升幅不會大。再看配售部分，著眼點應落在首14大承配人，除了首名獲發1660萬股，即超過1000萬股，第2至14名獲發介乎201至1000手股份，以每手買賣單位為5000股計算，就是不多於500萬股。首5名和首10名承配人分別獲發3087.5萬和4114.5萬股，差額是1027萬股，計出第6至10名承配人平均每人獲發205.4萬股，基於5000股才是完整一手的考慮，預算第11至14名承配人每位獲發不多於205萬股，所以首14名承配人合計獲發應不多於4934.50萬股，連同那755名於公開發售疑似「圍貨」的認購者之持股，合共不多於7190萬股，佔總體招股規模1.20億股的59.24%，因不高於六成，反映上市之前此股沒有歸邊，也可視為上市初期股價升幅不會大的線索。

獲利的誘因

上市首日開報0.76元，由競價盤產生，成交量為1226萬股，即上述首14名承配人已開始散貨，連同暗盤和市前盤合共3104萬股，合計4330萬股。它們的累計成交金額超過3309萬元，平均成交金額為0.7642元，較上市價0.56元高出超過36%，存在散貨誘因。而除了開市首分鐘高見0.78元之外，股價便見逐步回落，也是散貨的線索。按上述自己人「圍貨」不多於7190萬股，首日最高成盤價的7191萬股交易 (已包括暗盤和市前盤) 之合計成交金額約5454萬元，即平均成交價為0.7585元，較上市價仍高逾35%，實際利潤則超過1427萬元，並可於上市首日開市不足13分鐘便可套現，進一步反映自己人具獲利離場誘因。

股價之定位

而當日成交量超過2.32億股 (已包括暗盤和市前盤)，相對招股規模1.20億股近兩倍，暗示絕大部分股份已被換手。上市第四日 (去年12月20日) 收報0.55元，上市價已失守，但股價跌勢未止，直至今年1月20和23日連續兩個交易日收報0.355元之後，才見股價有回升跡象，這也是吸引我關注此股的原因。於今年1月26日上午收報0.38元，較上市價0.56元已低逾32%，認為以當時股價進場風險不大。而基於今次集資淨額約3510萬元，明顯低於普遍的5000萬元或以上，加上截至去年7月底的2016/17財政年度首四個月已蝕近185萬元，相對截至2016年3月底全年賺近1330萬元，可見基本面有轉差跡象，不排除於上市後半年解禁後，集團會宣布配股集資，理應管理層不會想股價持續下行。以當時股價0.38元而言，一般授權配股之訂價不能低於0.305元，相對已發行的4.8億股，計出最高配股上限為9600萬股，集資金額不足2920萬元，肯定可用的淨額少於2900萬元，較上市所得集資淨額少了590萬元或以上，但普遍地股份上市後配股所得淨額傾向高於上市集資淨額，所以日後配股價定位不會低於0.365元，以一般授權配股折讓上限為少於20%，計出屆時股價不會低於0.46元，較分析當時股價0.38元之潛在升幅超過21%，進一步確認此價進場風險不大。

再次因幅篇所限，此股的後續分析，以及之後的股價發展，將於本周三再談。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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